Chtěl jsem poznat, co se tam děje. Čech vysvětloval, proč odešel válčit za Rusko

Členové proruské domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír (ČVZM) v pondělí u soudu odmítli obžalobu z podpory a financování terorismu. Spoluobžalovaný Miloš Ouřecký přiznal, že jako dobrovolník pomáhal separatistům na Donbase. Podle obžaloby ho skupina vyslala na Ukrajinu, aby po návratu předal bojové zkušenosti pro možné změny v ČR.

Ouřecký se připojil k proruským povstalcům na východě Ukrajiny v roce 2017. Za účast na teroristické skupině mu hrozí až 15 let vězení.

„Jel jsem tam z vlastní iniciativy. Chtěl jsem poznat, co se tam děje a nějakým způsobem pomoct. Kolovaly informace, že NATO chce rozpoutat válku s Ruskem,“ řekl v pondělí sedmapadesátiletý Ouřecký u pražského městského soudu. Na otázku soudkyně, kde tyto informace kolovaly, odpověděl, že po internetu a mezi lidmi.

Čech přiznal, že válčil za Rusko. U soudu měl desítky příznivců

S myšlenkou, aby Ouřecký na Donbas odjel, přišel podle něj spoluobžalovaný Ivan Kratochvíl, šéf ČVZM a podplukovník ve výslužbě, a to po besedě spolku.

„Řekl, že má zájem, abych tam jel. Že je tam potřeba každá ruka, která pomůže. Přihlásil jsem se dobrovolně. Přihlásili se i další dva, ale ti si to potom rozmysleli,“ zmínil Ouřecký, který se v minulosti živil jako jeřábník nebo skladník, ale podle vlastních slov působil také v československé armádě jako technik.

Obžalovaní Přemysl Hadrava a Vladimír Štádler u Městského soudu v Praze v kauze proruské domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír (27. října 2025)
Obžalovaní Ivan Kratochvíl, Andrea Krulišová, Miloš Ouřecký, Přemysl Hadrava a Vladimír Štádler u Městského soudu v Praze v kauze proruské domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír (27. října 2025)
Obžalovaný Vladimír Štádler u Městského soudu v Praze v kauze proruské domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír (27. října 2025)
Obžalovaný Ivan Kratochvíl u Městského soudu v Praze v kauze proruské domobranecké skupiny Českoslovenští vojáci v záloze za mír (27. října 2025)
Uvedl, že letenky si platil sám. Podle obžaloby mu ale podmínky pro příjezd a pobyt vytvořili Kratochvíl a další dva spoluobžalovaní členové spolku: velitelka štábu ČVZM Andrea Krulišová a pravoslavný kněz Přemysl Hadrava.

Do ruského Rostova na Donu cestoval Ouřecký nadvakrát, napoprvé mu totiž nepomohl kontakt, který měl podle něj zařídit Kratochvíl. „Poslal mě někam, kde nikdo nesplnil to, co mi on sliboval,“ uvedl o Kratochvílovi.

Soud v Praze zaskočili příznivci proruských domobranců, do akce museli těžkooděnci

Ztratil k němu kvůli tomu důvěru. Na Donbase nakonec Ouřeckého přiřadili k batalionu a dostal zbraň, tvrdí ale, že přímo do bojů se nezapojil. U soudu líčil, že vozil vojáky k bojové linii a nosil jim tam proviant a že se při tom několikrát dostal pod palbu.

S Kratochvílem se Ouřecký seznámil na schůzi ČVZM v roce 2015, kdy podle něj skupina řešila jednak riziko příjezdu afrických migrantů do Česka, jednak obavy z toho, že by v blízkosti Česka mohla vypuknout válka. Popsal, že se chtěli stát organizací, která bude orgánům ČR pomáhat udržovat pořádek a monitorovat pohyb nebezpečných osob.

Policie po razii obvinila pět Čechů a firmu kvůli zapojení do bojů na Ukrajině

Kratochvílův advokát dnes mimo jiné zpochybnil, že by se Ouřeckého Průzkumný útočný prapor zvláštního nasazení 1. útočné roty tzv. Doněcké lidové republiky dopouštěl teroristických trestných činů. Právník Krulišové zase uvedl, že klientka má sice neortodoxní názory, což ale neznamená, že podporuje terorismus.

Trestní stíhání označil za kampaň. „Bylo nezbytné ukázat, že i ČR má nějaké teroristy. Můžeme si o nich myslet cokoliv, hráli si na vojáčky, nevěděli, o co jde, měli nějaké politické názory. Hodili se do soukolí hysterie,“ řekl advokát k činnosti ČVZM.

Proces s proruskými českými domobranci bude veřejný, soudkyně přesunula líčení

Kratochvíl, Krulišová, Hadrava a spolek čelí obvinění z podpory a propagace terorismu spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Kratochvíl, Hadrava a sympatizant spolku Vladimír Štádler se zodpovídají také z financování terorismu, protože podle státního zástupce posílali na Donbas peníze na další činnost českých bojovníků.

Hadravu a Štádlera obžaloba viní také z nedovoleného ozbrojování a Kratochvíla rovněž z nakládání s dětskou pornografií. K soudu je dnes doprovodila řada příznivců.

Paramilitární skupina Českoslovenští vojáci v záloze za mír sdružuje zejména bývalé vojáky. Ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba ji označily za extremistickou. Spolek se staví proti členství Česka v NATO a EU, jejich příznivce označuje za vlastizrádce.

