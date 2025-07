Rusko chystalo teroristický útok v Česku, policie zatkla muže z bývalého SSSR

Podle webu Odkryto.cz zjistila informace o plánovém útoku vojenská tajná služba, varování mělo přijít ze zahraničí. Atentátník měl k útoku na armádní zařízení využít výbušnin. Mělo by jít o dvaapadesátiletého muže původem z jedné ze zemí bývalého Sovětského svazu.

Policie měla muže před několika dny zatknout. V České republice měl být zaměstnaný jako řidič taxi. Majitelem firmy z pražského Žižkova je podle obchodního rejstříku muž z Ukrajiny.

Úřady ani policie zatím informaci o chystaném útoku nepotvrdily.

Bezpečnostní informacní služba (BIS) ve čtvrtek zveřejnila výroční zprávu, ve které varuje před aktivitami Ruska i Číny. Podle tajné služby se Rusko snaží za peníze verbovat agenty, kterým dávají za úkol provádět sabotáže po Evropě.

Nebylo by to poprvé, kdy agenti ruských tajných služeb provedli útok na armádní zařízení v České republice. V roce 2014 zjistily české bezpečnostní složky, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích stojí dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Incident byl prvních pár let přisuzován technické závadě. První výbuch otřásl obcemi 16. října 2014, po explozi munice tehdy zemřeli dva lidé. Další výbuch přišel 3. prosince tohoto roku, exploze zaznívaly až do 22. prosince.

Následně došlo k diplomatické roztržce mezi Českou republikou a Ruskem. Česko vyhostilo 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze a v odvetě druhá strana vyhostila 20 zaměstanců české ambasády v Moskvě.

Otázky vyvolala v letošním roce také exploze muničního areálu v Poličce na konci března. Policie označila za nejvíce pravděpodobnou příčinu technickou závadu, podle informací médií však mohlo jít o cílený útok. Několik dní před výbuchem totiž ostraha nahlásila pohyb několika dronů.

Policie redakci iDNES.cz sdělila, že pohyb dronů se jí po přijetí oznámení nepodařilo prokázat. Zároveň podle ní není možné potvrdit souvislost mezi jejich potenciálním pohybem nad areálem a samotným výbuchem. Vyšetřování výbuchu v Poličských strojírnách pokračuje. Zda se i tentokrát potvrdí podezření na cizí zásah, nebo policie potvrdí současné stanovisko, že se jednalo o důsledek technické závady, není jisté.