Veřejného schvalování válečných zločinů a zločinů proti míru se měl dělník Tomáš Hrdlička sympatizující s Ruskem podle rozsudku dopustit v září na Malostranském náměstí na demonstraci nazvané „Stop českému Majdanu!“, kterou pořádala Komunistická strana Čech a Moravy.
„Měl na svém triku připnutou svatojiřskou stuhu a dále odznak v podobě velkého písmene Z v barevném provedení takzvané svatojiřské stuhy, kdy písmeno Z je používáno na vojenské technice vojsky Ruské federace operujícími zejména na východě Ukrajiny,“ uvedl státní zástupce David Jachnický. Je přesvědčen, že Hrdlička nošením těchto symbolů veřejně podporoval ruskou agresi na Ukrajině.
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„Svatojiřskou stuhu nosím jako symbol vyjádření úcty k padlým vojákům Rudé armády za osvobození Československa. Díky nim jsme prožili mládí pod mírovou oblohou a mluvíme česky. ‚Zetko’ vnímám jako osvobození. Nosím ho jako vyjádření radosti, že došlo k osvobození ruskojazyčného obyvatelstva v Doněcké a Luhanské republice, kterou jsem navštívil, s některými lidmi jsem mluvil,“ prohlásil Hrdlička a dodal, že žádné násilí ani genocidu nepopírá.
Soudkyni Ivanu Tichou zajímalo, jestli ví, jak toto písmeno vnímá veřejnost. „Odlišně – podle toho, jak to ,naprosto lživě’ podávají média. Že to symbolizuje válečnou operaci na Ukrajině, že se jedná o agresi, o zločin,“ odpověděl Hrdlička, který s tímto výkladem nesouhlasí.
Trvá na tom, že protestuje za mír a svobodu a je proti válce, do které nás prý svou aktivní podporou Ukrajiny zatahuje prezident Petr Pavel. Na dotazy ohledně svých majetkových poměrů i dosaženého vzdělání odmítl soudkyni odpovědět.
Žalobce žádal pro Hrdličku osmiměsíční podmínku a povinnost absolvovat resocializační program. Obhájce Čestmír Kubát naopak navrhoval „zamítnutí obžaloby“ nebo alternativně zastavení trestního stíhání.
„Nežije ve vzduchoprázdnu...“
Po zhruba půlhodinové pauze soudkyně rozhodla, že se Hrdlička trestné činnosti dopustil. Uložila mu šest měsíců vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání jednoho a půl roku.
Kvůli nulové sebereflexi dostal muž také uloženou povinnost podrobit se resocializačnímu programu, aby si uvědomil, že veřejným schvalováním ruských zločinů může zraňovat jiné lidi, třeba ty, kteří do České republiky uprchli před válkou z Ukrajiny.
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Z Hrdličkova výslechu podle soudkyně vyplynulo, že je dostatečně informovaný ohledně probíhající války.
„Nežije ve vzduchoprázdnu, tím pádem věděl, co to „zetko“ symbolizuje. Když chodí na podobné demonstrace a když se zabývá konfliktem na Ukrajině, pouze nevěří výkladu, který je podávám oficiální cestou, ale má svůj vlastní výklad, tak to ho nezbavuje zodpovědnosti za to, že si to „zetko“ na sebe připnul a že tím propaguje to, co páchá Ruská federace na ukrajinském území,“ uvedla Tichá.
Doplnila, že mu nikdo nebere jeho názor, že Rusko není agresorem. „Ale aby činy, které na Ukrajině páchá, propagoval nošením symbolu „Z“, to už je za hranou svobody projevu,“ míní soudkyně, podle které trestní zákoník dává projevu svobody jasné limity.
„Ten projev nesmí schvalovat nebo podporovat genocidium. Válka trvá už dlouho, takže všichni jsou s tím srozuměni, že nošení písmene „Z“ podporuje a schvaluje, co Rusko na Ukrajině páchá,“ řekla soudkyně. Jeho tvrzení, že „Z“ nosil jako výraz poděkování za mír a osvobození, neuvěřila.
Hrdlička se proti rozsudku na místě odvolal. Jeho případ tak ještě posoudí Městský soud v Praze.
Stíhaného muže přišlo k soudu podpořit několik desítek příznivců Ruska. Část z nich se během odůvodnění rozsudku smála a jinak rušila, soudkyně však nakonec nikoho z nich z jednací síně vyvést nenechala.
Na pořádek dohlížela justiční stráž, antikonfliktní tým i policisté, kteří měli na místě zadržet ženu, jež k soudu údajně přišla s viditelným písmenem „Z“. Policii na ni měl upozornit influencer Mike Oganesjan, který se v posledních letech ve svých videích zaměřuje mimo jiné na osoby a skupiny podporující Rusko.