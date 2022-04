Obvinění: Vyhodili studentku, protože je Ruska. Výmysl, ohradila se fakulta

V příspěvku studentka Liza líčí, co jejímu údajnému vyhození z oboru sociologie předcházelo. Jednat se mělo o nátlak i zpětné zhoršování již zapsaných známek. „Občas jsem musela lhát prostě z nějakého strachu,“ sděluje na úvod reportáže s názvem „Oběť rusofobie“ svůj zážitek ruská studentka. Na reportáž upozornil iRozhlas.cz.

V březnu pak měli učitelé Lize říct, že „na škole pro Rusy není místo“. V reportáži údajná studentka popsala, že může uvést i konkrétní případy, kdy dostala jasně najevo, že pro ni nemají na univerzitě místo.

Žádná studentka Liza neskončila

Podle mluvčí fakulty Kláry Hylákové je skutečnost jiná. „Na základě indícií z reportáže a toho, co jsme byli schopni ověřit, mohu potvrdit, že se jednalo o falešnou zprávu,“ sdělila redakci iDNES.cz Hyláková.

Na celé reportáži zveřejněné pro dostupnost českému divákovi na Telegramu nesedí hned několik věcí. Zhoršování známek učiteli podle jejích slov není reálné, a to ani z důvodu že v době začátku ruské invaze neměli studenti zkouškové období. Není tedy možné, aby učitelé zhoršili známky, jelikož je studenti za aktuální semestr ještě nemají.

„Nejsme si vědomi toho, že by k tomu kdy došlo, není to běžná praxe. V informačním systému to ani měnit nelze, jelikož fungujeme na takové bázi. Od studentů jsme navíc neměli podnět, že by jim byli zpětně zhoršeny známky,“ uvedla mluvčí Hyláková.

Univerzita Karlova se navíc staví proti kolektivní vině a nepřipouští útoky na své studenty. To potvrzuje i mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek, který sdělil serveru iRozhlas.cz, že se ukončuje studium výhradně na základě studijních výsledků.

Ani podle ruského studenta Danila Naumova, který studuje poslední ročník magisterského studia na FSV UK, nepanuje nepřátelská informace a s diskriminací se nesetkal. „Žádné diskriminace ze strany studentů si nejsme vědomi,“ odpověděla Hyláková na dotaz, zda na škole došlo k odsuzování ruských studentů.

Rusofobie v ČR?

Případy, kdy se občané začali vůči Rusům chovat více odměřeně, najít můžeme. V akademickém prostředí se tomu však snažili všichni už v počátku zabránit. Před možnými případy „rusofobie“ na začátku ruské invaze na Ukrajinu varovalo i ministerstvo školství.

Do škol byla podle informací ministra školství Petra Gazdíka zaslána také metodika, jak s dětmi o těchto věcech hovořit, aby se věnovala zvýšená pozornost dětem z dotčených národností. Dodal, že do škol nepatří dělení na „my“ a „oni“ a zejména žádné válečné nepřátelství.

Proti diskriminaci ruských studentů se vymezila kromě Univerzity Karlovy i pražská Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění (FAMU) nebo Masarykova univerzita v Brně.