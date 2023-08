Aby došlo k pozitivní změně, musíme na Ukrajině prohrát, říká ruský historik

„Přišel jsem do jídelny na snídani, a zatímco obvykle se všichni bavili, tentokrát bylo naprosté ticho,“ vybavuje si uznávaný ruský historik, který krátce nato vstoupil na prestižní Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě, kde později také přednášel. Nyní jakožto otevřený kritik Vladimíra Putina pobývá coby hostující profesor Masarykovy univerzity v Brně.

To zpráva o invazi vyvolala mezi tehdejší sovětskou smetánkou takový šok?

Všichni věděli, že se stalo něco strašného, ale zároveň se každý bál to říct nahlas. O nějakých deset dní později jsem dorazil do Moskvy a zahájil studium na institutu. Snažil jsem se o situaci bavit s ostatními studenty, ale kromě dvou nebo tří o tom nechtěli mluvit. V té době na nejvyšší úrovni sovětské společnosti téměř nikdo z okupace Československa neměl radost, stejně jako loni z přepadení Ukrajiny. Každý se bál vyjádřit svůj postoj, ale s výjimkou nepříliš chytrých nebo naopak příliš agresivních jedinců byli všichni proti tomu. To se však bavíme o elitách.

Jaký byl postoj obyčejných Rusů?

Kvůli propagandě zcela odlišný. Prostí lidé tehdy stejně jako nyní této propagandě věřili a okupaci podporovali. Ve vlaku nebo od řidiče v taxíku byste se doslechli, že Brežněv dělá správnou věc.