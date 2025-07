Pavel: Evropa by měla jednat s Ruskem o míru. Máme nástroje, jak ho přitlačit

V rozhovoru Pavel, který je ve středu na jednodenní návštěvě Německa, kritizoval také kontroly na vnitřních hranicích EU.

„Myslím, že způsobem, jak se dostat z této situace, jsou přímá a upřímná jednání s Ruskem – nejen o Ukrajině, ale o bezpečnosti v Evropě obecně,“ uvedl český prezident v odpovědi na dotaz, jak by měla Evropa reagovat na ruskou hybridní válku, kybernetické útoky, sabotáže, špionáž a dezinformační kampaň.

Součástí takových jednání by podle Pavla měla být i témata jako rozmístění vojsk u hranic, velikost a počet cvičení, inspekce či situace v Severním ledovém oceánu a Černém moři. Jednání s Ruskem by se neměla soustředit jen na Ukrajinu a její snahu vstoupit do NATO. „To by mimochodem nemělo Rusko zpochybňovat,“ dodal.

Podle Pavla má Západ „prostředky a karty“ na to, aby Rusko donutil jednat o míru na Ukrajině. „Musíme zachovat vojenskou a finanční pomoc Ukrajině,“ zdůraznil. Veškerá vojenská pomoc ale podle něj nepovede k porážce Ruska na Ukrajině, jejím cílem je „posílit ukrajinské pozice tak, aby neztratila další území“.

Usednout k jednacímu stolu podle Pavla Moskvu donutí jen tvrdé hospodářské sankce. Podpořil proto připravovaný 18. sankční balík EU i možné americké sankce, které připravuje republikánský senátor Lindsey Graham. „Opravdu tvrdé sankce třeba na dva měsíce by Rusko přiměly k ústupkům,“ řekl.

Pavel v rozhovoru ocenil také závazek červnového summitu NATO vydávat na obranu pět procent hrubého domácího produktu. Zároveň vyzval, aby Evropané přijali větší zodpovědnost za vlastní obranu. Proces posilování evropské obranyschopnosti, který je spojený s oslabováním americké zodpovědnosti za Evropu, musí být ale postupný a nesmí při něm vznikat mezery.

„To by bylo nebezpečné pro Evropu i USA,“ řekl prezident.

Čínu Pavel v rozhovoru označil za „systematického rivala našich demokracií“, a to i vojenského. „Hovoříme o vojenském nebezpečí, které vychází z Ruska, ale když se podíváme, jak rychle zbrojí Čína, musíme mít obavy,“ uvedl. „Musíme brát Čínu vážně – i proto, že Peking nemá zájem, aby Rusko ve válce na Ukrajině oslabilo nebo z této války vzešlo oslabené,“ dodal.

Evropa kvůli slábnoucímu zájmu Spojených států o ni musí podle Pavla prohloubit vlastní integraci a potřebuje také silnějšího lídra, kterým by mohlo být Německo. „Středně velké země jako Česká republika jsou připravené to podpořit,“ dodal. Zároveň kritizoval německé kontroly na hranicích. Podle prezidenta musí být jasné, že opatření na vnitřních hranicích jsou jen dočasná.

„Je důležitější posílit vnější hranice EU,“ řekl. Evropa podle něj v zásadě potřebuje „tvrdší politiku vůči nelegální migraci“. Migranti, kteří nechtějí žít podle pravidel hostitelské země, se musejí vrátit do vlasti. „To není nelidské nebo rasistické, to odpovídá zdravému rozumu, že každá země chrání svůj systém a způsob života,“ dodal prezident Pavel v rozhovoru pro německý list.