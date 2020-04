Byla to jen prosba, hájí ruské velvyslanectví svůj text o nehorázné pomluvě

Podle Rusů žádost odkazovala na soulad s Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích z roku 1961. Praha má podle nich přijmout „všechna vhodná opatření, aby zabránilo útokům proti ruským diplomatům a jejich důstojnosti“.

„Jsme překvapeni snahou české strany spojovat tuto žádost s cenzurou. Z ruské strany se o tomto nikdy nejednalo," napsalo v úterý pozdě večer velvyslanectví.

Rusko se důrazně brání proti informaci, že do Prahy dorazil agent tamních tajných služeb s jedem ricinem, kterého bezpečnostní úřady vyhodnotily jako riziko pro starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, pražského primátora Zdeňka Hřiba a starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov zprávu označil za novinářskou „kachnu“.

Respekt v aktuálním čísle s odvoláním na neupřesněné zdroje uvádí, že dotyčný člověk přicestoval s diplomatickým pasem a na letišti ho vyzvedlo auto ruské ambasády.



Česká odpověď

Proti dopisu ruského velvyslanectví se v úterý ostře ohradilo ministerstvo zahraničí. „V odpovědi stojí, že v České republice dodržujeme a ctíme svobodu tisku a zákaz cenzury podle listiny základních práv a svobod. Ministerstvo zahraničí do těchto svobod nehodlá a nebude nikdy zasahovat,“ řekla v úterý novinářům mluvčí diplomacie Zuzana Štíchová.

Podle ministra Tomáše Petříčka je nepřípustné, aby svobodu tisku v Česku narušoval jiný stát.

Bezpečnostní výbor Senátu požádal vládu, aby ohledně chování Ruska zakročila, podle premiéra Andreje Babiše ale nejsou potřeba radikální kroky.

Hřib i Kolář čelili v posledních týdnech kritice ze strany Ruska kvůli krokům, které učinily jejich úřady. Pražský magistrát schválil přejmenování náměstí Pod Kaštany, na kterém sídlí ruské velvyslanectví v Praze, na náměstí Borise Němcova. Němcov byl ruský politik, který kritizoval režim prezidenta Vladimira Putina. V roce 2015 byl zavražděn, pachatele činu ruská justice odsoudila, ale nepodařilo se dohledat objednatele.



Kolář vyvolal ruskou kritiku odstraněním sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády. Na místě by měl vzniknout nový památník připomínající osvobození Prahy za druhé světové války, Koněvova socha by se měla přesunout do připravovaného Muzea paměti 20. století. Ruští představitelé navrhli prokuratuře, aby na základě toho nechala Koláře a další politiky Prahy 6 stíhat, podle českého ministerstva zahraničí je ale takové stíhání nepřípustné.



Novotný zase pobouřil Moskvu rozhodnutím v Řeporyjích umístit pamětní desku věnovanou členům Ruské osvobozenecké armády, takzvaným vlasovcům.