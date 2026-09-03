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Macinka si předvolal ruskou velvyslankyni. Odmítl její vysvětlení incidentů v Lipsku

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  13:27aktualizováno  13:35
Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Anna Ponomarjovová, nová ruská velvyslankyně
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka přiletěl na Slovensko, kde se setkal se...
Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)
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Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si ve čtvrtek předvolal ruskou velvyslankyni Annu Ponomarjovovou. Odsoudil incidenty, které se v poslední době odehrály v zemích Evropské unie, včetně posledního incidentu na letišti v Lipsku, a vyjádřil solidaritu Německu. Česko také chystá reciproční opatření pro ruské diplomaty.

„Na základě přesvědčivých informací poskytnutých jak německou stranou, tak i na základě vlastních zjištění dvou českých tajných služeb ministr odmítl vysvětlení velvyslankyně, která tyto incidenty označila za provokace sloužící jiným zájmům,“ uvedlo ministerstvo.

Ministr také velvyslankyni informoval o chystaném recipročním opatření vůči ruským diplomatům v Česku. Chce tak reagovat na nedávné zpřísnění podmínek pro diplomatickou misi České republiky v Moskvě. Stejné podmínky, jaké nyní platí pro českou misi v Rusku, mají nově dopadnout na diplomatický i technický personál Ruské federace akreditovaný v Česku.

Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni. Útok v Německu ohrožuje všechny, uvedl resort

Macinka apeloval na deeskalaci situace. Rusko vyzval, aby samo přišlo s návrhy, které povedou k míru.

Podle německého ministerstva vnitra jsou Rusové zodpovědní za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě a srpnový incident na letišti Lipsko/Halle zapadá do „známého vzorce ruských hybridních operací“. Útok podle něj provedli naverbovaní agenti, které najaly ruské státní orgány.

Německo zná podezřelé z útoku v Lipsku. Moskva si předvolala diplomata

Německo kvůli útoku přijme řadu bezpečnostních opatření, mimo jiné uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v reakci na to obvinila německé úřady, že si vymyslely záminku, aby generální konzulát a Ruský dům mohly zavřít.

Česká diplomacie v úterý na sociální síti X v reakci pro německé ministerstvo zahraničí v anglické verzi uvedla, že „kdykoliv ruské hybridní aktivity cílí na jednoho z našich spojenců, jsme ohroženi všichni“.„Zjištění jsou alarmující a není možné je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra,“ uvedl ve středu Macinka.

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