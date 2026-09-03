„Na základě přesvědčivých informací poskytnutých jak německou stranou, tak i na základě vlastních zjištění dvou českých tajných služeb ministr odmítl vysvětlení velvyslankyně, která tyto incidenty označila za provokace sloužící jiným zájmům,“ uvedlo ministerstvo.
Ministr také velvyslankyni informoval o chystaném recipročním opatření vůči ruským diplomatům v Česku. Chce tak reagovat na nedávné zpřísnění podmínek pro diplomatickou misi České republiky v Moskvě. Stejné podmínky, jaké nyní platí pro českou misi v Rusku, mají nově dopadnout na diplomatický i technický personál Ruské federace akreditovaný v Česku.
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Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni. Útok v Německu ohrožuje všechny, uvedl resort
Macinka apeloval na deeskalaci situace. Rusko vyzval, aby samo přišlo s návrhy, které povedou k míru.
Podle německého ministerstva vnitra jsou Rusové zodpovědní za špionážní a sabotážní akce po celé Evropě a srpnový incident na letišti Lipsko/Halle zapadá do „známého vzorce ruských hybridních operací“. Útok podle něj provedli naverbovaní agenti, které najaly ruské státní orgány.
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Německo zná podezřelé z útoku v Lipsku. Moskva si předvolala diplomata
Německo kvůli útoku přijme řadu bezpečnostních opatření, mimo jiné uzavře ruský generální konzulát v Bonnu a Ruský dům v Berlíně. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v reakci na to obvinila německé úřady, že si vymyslely záminku, aby generální konzulát a Ruský dům mohly zavřít.
Česká diplomacie v úterý na sociální síti X v reakci pro německé ministerstvo zahraničí v anglické verzi uvedla, že „kdykoliv ruské hybridní aktivity cílí na jednoho z našich spojenců, jsme ohroženi všichni“.„Zjištění jsou alarmující a není možné je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra,“ uvedl ve středu Macinka.