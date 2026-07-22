Macinka velvyslankyni řekl, že válku na Ukrajině je nutné ukončit. „Jakékoli vysvětlování ruských důvodů a příčin v tomto ohledu nepomůže. Ke konci války povedou pouze konkrétní kroky, které obnáší zejména kompromisy obou stran a vůli obou stran,“ uvedl ministr.
Zároveň zdůraznil, že na odpovědnosti Ruska za konflikt se podle něj nic nemění. „Vysvětlování nezmění nic na tom, že válku vede Rusko na ukrajinském území. Vážná diskuse o příčinách konfliktu má být vedena, ale až poté, co utichnou zbraně,“ řekl. Dodal, že teprve po skončení bojů bude podle něj větší prostor pro vzájemné naslouchání.
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Ministr také zpochybnil, že by invaze zvýšila bezpečnost Ruska. „Jsem nadále přesvědčen, že Rusko v pátém roce konfliktu není v žádném případě bezpečnější, než bylo před jeho zahájením. Toho si musí být vědomi i ti, kteří v roce 2022 dávali rozkaz k překročení hranic. Stejně jako si musí být vědomi i toho, že vztahy Ruska s celou Evropou se dramaticky zhoršily,“ uvedl.
Spolupráce? „Jen technické záležitosti“
Macinka zároveň podpořil diplomatické iniciativy Spojených států a vyzval Rusko, aby dalo jasně najevo zájem o ukončení bojů. „Podpořil jsem diplomatické kroky USA a vyslovil se pro to, aby současného vyrovnání sil na frontě bylo využito alespoň k nalezení příměří. Je proto na Rusku, aby dalo zřetelně najevo, že si mír opravdu přeje,“ uvedl. Během jednání se ministr ohradil také proti bombardování civilních cílů v ukrajinských městech.
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V oblasti česko-ruských vztahů podle něj v současném kontextu zbývá prostor jen pro řešení běžných technických záležitostí. „I přes napjatou mezinárodní situaci jsme ale byli schopni nalézt klidný a důstojný tón pro diskusi,“ uzavřel Macinka.
Kdo je nová ruská velvyslankyně?
Anna Ponomarjovová oficiálně nastoupila do funkce nové ruské velvyslankyně v Česku na konci června letošního roku.
Vystřídala tak předchozího ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Jeho devítileté působení provázelo výrazné zhoršení česko-ruských vztahů, zejména po odhalení okolností výbuchů muničních skladů ve Vrběticích a po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022.
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Ponomarjovová patří podle několika zdrojů z české i ruské diplomacie mezi ruské diplomaty s nejhlubší znalostí České republiky. K zemi má podle nich nejen profesní, ale i osobní vztah.
Ponomarjovová už v minulosti působila na ruském velvyslanectví v Praze. Během svého předchozího angažmá kolem roku 2016 byla přítomna při většině významných návštěv ruských představitelů. Díky výborné znalosti češtiny často sama tlumočila a patřila k nejviditelnějším tvářím ruské diplomacie v Česku.