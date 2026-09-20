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Rusko může napadnout NATO v řádu měsíců, řekl šéf BIS Koudelka britskému listu

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  22:04
Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. (19. července...

Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. (19. července 2019) | foto: ČTK

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Ruský test soudržnosti NATO může přijít již brzy, varovali v rozhovorech s listem The Guardian představitelé evropských zpravodajských služeb včetně šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky. Ten v nedělním rozhovoru řekl, že možný ruský útok, včetně omezené invaze na území některého z členských států aliance, by mohl přijít nikoli v řádu let, nýbrž měsíců.

Varování přichází v době, kdy polský premiér Donald Tusk poslancům Sejmu řekl, že Rusko podle zpravodajců plánuje v nadcházejících měsících hybridní útoky na státy podporující Ukrajinu. Použít by při nich mohlo drony a rakety.

Cílem Moskvy má být zpochybnit, zda by členské státy NATO skutečně dodržely závazek kolektivní obrany. Ten stanovuje článek pět Severoatlantické smlouvy. Útok proti jednomu členskému státu se podle něj považuje za útok proti všem. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil Tuskovo varování za „opodstatněné a dobře podložené“.

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K možné hrozbě ze strany Moskvy se během uplynulého týdne vyjádřili tři šéfové evropských zpravodajských služeb v samostatných rozhovorech s britským deníkem The Guardian. Koudelka uvedl, že vedle zvýšené aktivity dronů by součástí plánů Kremlu mohla být také invaze malého rozsahu na území některého ze států NATO sousedících s Ruskem.

„Rusko se snaží o eskalaci k deeskalaci“

„Je to možné. Mohlo by jít o omezený vpád, provokace pod falešnou vlajkou, rozsáhlou kampaň na ovlivnění veřejného mínění,“ řekl Koudelka v sídle BIS v Praze. Tento scénář by se podle něj mohl naplnit už během měsíců, nikoli let. „Spousta lidí ale dělá vše, co je v jejich silách, aby se to nestalo,“ dodal.

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Koudelka také řekl, že současnou ruskou taktikou je „eskalovat za účelem deeskalace“. Kreml se podle něj snaží zvyšovat napětí a využívat slabá místa západních společností. Chce tak oslabit jejich podporu Ukrajiny. „Věří, že pokud eskalaci dostatečně vyhrotí, evropské země se rozhodnou Ukrajinu nepodporovat,“ řekl šéf BIS. Ukrajina se pátým rokem s pomocí západních zemí brání rozsáhlé ruské invazi.

Britský deník hovořil také s ředitelem lotyšské bezpečnostní služby Normundsem Mežvietsem a šéfem švédské vojenské zpravodajské a bezpečnostní služby Thomasem Nilssonem. Všichni tři očekávají, že ruská sabotážní kampaň v Evropě v příštích měsících pravděpodobně ještě zesílí.

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