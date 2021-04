Náměstek: Čekáme na nótu, pak můžeme reagovat. Ohrožen je chod Českého domu

Moskva v pátek oznámila, že chce na obou ambasádách 7 diplomatů a 44 zaměstnanců. Souhlasí s tím Česko?

My jsme verbální nótou z 22. dubna stanovili, že má být celkový počet diplomatického personálu na ruském velvyslanectví v Praze zastropován na úrovni 7 a vyslaného technického personálu na úrovni 25 a dali druhé straně na uvedení těchto stropů ve skutečnosti čas do konce května. Ruská strana nám včera sdělila, že chce na našem úřadě v Moskvě zastropovat personál místních sil a to na úrovni 19 a dala nám stejný čas. Na podobný krok můžeme dále reagovat, ale pokud jsme právní stát a chceme dodržovat mezinárodní právo, pak jej samozřejmě musíme respektovat. Naši reakci ale nebudeme sdělovat přes média, ale klasickými diplomatickými kanály nebo prohlášením ministerstva.

Za jakých podmínek tedy s ruským návrhem bude česká strana souhlasit. To je také tajné?

Myslím, že se trochu míjíme. Každá hostitelská země stanovuje podmínky pro velvyslanectví na svém území. V souladu s mezinárodním právem zastoupený stát tyto podmínky musí respektovat. Lze tedy reagovat, ale nelze nerespektovat, protože pak druhý stát může přistoupit k vynucení a bude v právu. My jsme doposud neobdrželi od ruské strany oficiální nótu, která by místní síly a ostatní personál zastropovala. Ruská strana si vyhradila prostor také ještě reagovat na naše snížení.



České velvyslanectví v současnosti zaměstnává zhruba 110 ruských občanů, ruská ambasáda v Praze zaměstnává podle dostupných údajů jen asi 15 či 20 občanů Česka. Jak bude Česko postupovat v tomto směru?

Počet místních sil má v diplomacii samozřejmě mnohem nižší citlivost než počty diplomatů a administrativně-technického personálu. V tom prvním případě to jsou samozřejmě na naší straně Češi, kteří jsou akreditovaní podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Pro ně platí jiná pravidla, včetně větších výsad a imunit. Něco podobného místní síly nepožívají. V politice stanovení velikosti ambasád je takové omezení místních sil spíše výjimečné, ale musíme s tím pracovat.

Dojde k uzavření Českého domu v Moskvě?

Na snížení počtu místních sil nám bylo dán čas do konce května. To je stejné datum, jako jsme stanovili ruské straně na uvedení počtu diplomatů a dalšího vyslaného personálu. My mezitím budeme hledat technické možnosti, jak udržet Český dům v chodu. Samozřejmě nelze vyloučit, že dojde k omezení služeb, které Český dům poskytuje, ale rozhodnutí nepadlo.

Tolik vyhoštěných ministerstvo nepamatuje

Takže nám třeba v Českém domě omezí provoz restaurace či hotelu?

To nemohu potvrdit ani vyvrátit, bylo by logické, aby byly omezeny ty části Českého domu, které jsou nejvíce náročné na pracovní sílu.

Kdy začnete s Ruskem vyjednávat? Kdy jednání skončí a dozvíme se konečný výsledek a počty?

Jakmile obdržíme od druhé strany formalizaci zastropování místních sil, popřípadě dalšího akreditovaného personálu, pak si samozřejmě vyhrazujeme právo reagovat. My jsme samozřejmě jednání jako s každým jiným státem otevření, ale je také možné, že dojde pouze k výměně nót.

Nemůžete tedy říct, že jednání začnou například do týdne?

Druhá strana diplomatickými kanály i mediálně informovala, že si vyhrazuje prostor na reakci a ještě neformalizovala své rozhodnutí o zastropování místních sil, které nám sdělila ve čtvrtek. Tudíž teď ještě z naší strany není na místě vyvolávat jednání.

Můžou se současné počty diplomatů i pracovníků na obou stranách ještě měnit?

Vzhledem k tomu, a to teď vystupuji trochu ze své diplomatické role, ale vzhledem k celkovému kontextu nepředpokládám, že by se tato čísla v nejbližší době měnila, ale samozřejmě to patří mezi scénáře. Takto nízký počet, tedy 7 diplomatů a 25 dalších vyslaných pracovníků, nám také neumožňuje plný chod naší mise.

Kdy Česko snižovalo počet diplomatů na různých ambasádách? Bylo to někdy v takové míře?

Mám tu kolegy, kteří jsou zde na ministerstvu přes 30 let, a nikdo z nich takto velké snížení nepamatuje. Dovolím si říct, že podobné snižování se děje jednou za generaci.

Kdo bude za Česko jednat? Na to je brzy

Už máte nějaké informace, že by spor poškodil vzájemný obchod obou zemí?

Myslím, že je to zatím spekulativní.

Jak moc jim komplikují vyjednávání „partyzánské“ iniciativy typu žádosti o navrácení části Stromovky ze strany pražských politiků?

Ruská strana na to mediálně reagovala, ale toto téma doposud nemá podle mých informací žádný právní nebo diplomatický základ, takže z něj nemohu dělat závěry. Určitě to nevede k většímu vzájemnému pochopení a k řešení této těžké situace.

Jaké mechanismy má Česko při prověřování, jaké diplomaty Rusko pošle, tedy zda nemůže znovu jít o agenty tajných služeb? Jde prověřovací proces i ve spolupráci s jinými zeměmi EU?

Probíhá tam standardní bezpečnostní prověřování, na kterém se samozřejmě podílejí i naše služby. Tak je to ve všech státech. V našem případě coby členského státu EU dochází k porovnání osob se společným Schengenským informačním systémem, ve kterém jsou zaneseny i nežádoucí osoby. To znamená, že když osoba, která žádá o vyslání, je na tomto seznamu, tak my do toho systému vidíme a na naše mise je ani nemůžeme vpustit, dokud nebudou ze seznamu smazány navrhující zemí.

Očekáváte, že může nedělní vystoupení prezidenta republiky výrazně ovlivnit současnou situaci?

To je vnitropolitická záležitost a tu nekomentuji.

Kdo bude za českou stranu s Ruskem vyjednávat? Vy?

Myslím si, že je hodně brzy na tuto otázku. Jak jsem řekl, může také dojít pouze k výměně nót. Standardně o těchto záležitostech jedná protokol hostitelské země s danou ambasádou. Pokud má záležitost politickou citlivost, pak samozřejmě mohou jednat i diplomaté obou ministerstev nebo politici. Ale to je také spekulace.