STALO SE DNES: Začal soud s Andrejem Babišem. Ukrajina určuje místa bojů

Po letech čekání začal v pondělí ráno soud v kauze dotací na Čapí hnízdo. Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) k němu přijel v doprovodu advokáta Eduarda Bruny. K soudu dorazila i obviněná Jana Nagyová. Po poledni se Babiš vyjádřil k obžalobě, dle svých slov se necítí vinen a stíhání je zpolitizované. Nagyová promluvila krátce po něm. V úterý soud vyslechne znalecké posudky.

Tvrdý úder Rusko zaznamenalo během ukrajinské ofenzívy z posledních dní. Během ní se Ukrajincům podařilo osvobodit téměř celou Charkovskou oblast. Vítězství na tomto území však neznamená konec bojů, ale pouze obrat ve válce. Kyjev tím ovšem zvrátil průběh války ve svůj prospěch, napsal ve svém pravidelném hodnocení americký Institut pro studium války (ISW). Kreml ani navzdory tomu nevidí žádné vyhlídky mírových rozhovorů s Kyjevem.

Bezmála sto pět tisíc diváků zhlédlo v českých kinech během premiérového víkendu historický velkofilm Jan Žižka. Jde o čtvrtý nejúspěšnější domácí start roku. V zámoří však své nasazení omezuje na třináct set kinosálů.

Ostatky Alžběty II. dorazily do katedrály svatého Jiljí, kde bude po bohoslužbě na den vystavena pro veřejnost. Rakev na smuteční cestě z paláce pěšky doprovodil král Karel III. a další členové královské rodiny. Do skotského Edinburghu se památce královny přijely poklonit tisíce lidí. Pro mnohé návštěvníky je to emotivní událost.

Během obědů se lidé z klasických restaurací čím dál častěji přesouvají do fastfoodů a bister, kde ve výraznější míře utrácejí pouze za jídlo, už ne tolik za pití. Zákazníci zároveň pozvolna ustupují od prémiových značek. Vyplývá to z dat společnosti Dotykačka, jejíž pokladní systém využívá největší počet tuzemských gastro konceptů.