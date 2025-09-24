Ruské okupanty je potřeba z Ukrajiny vykopat, prohlásil Lipavský

  11:42
Ministr zahraničí Jan Lipavský řekl, že ruské okupanty je potřeba z Ukrajiny vykopat. Uvedl to v reakci na obrat amerického prezidenta Donalda Trumpa v postoji k válce na Ukrajině. Lipavský s Trumpem také souhlasí v tom, že je nutné v zájmu bezpečnosti odstřihnout Evropu od závislosti na ruských energiích. Trumpovo vyjádření ocenili i někteří další čeští politici z řad opozice i vládní koalice.
Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský na konferenci Naše bezpečnost není...

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. (18. března 2025)

Trump po úterním setkání v New Yorku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN uvedl, že by Kyjev s podporou Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO) mohl dobýt zpátky veškeré území, které ztratil kvůli ruské invazi, a možná by mohl zajít i dál. To je výrazný obrat oproti dřívějším výzvám, aby Ukrajina učinila územní ústupky Rusku výměnou za mír.

„Souhlasím s Trumpem, že je potřeba ruské okupanty z Ukrajiny vykopat. Také souhlasím, že je nutné v zájmu bezpečnosti odstřihnout Evropu od závislosti na ruských energiích. Česko to už udělalo,“ sdělil Lipavský.

Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump

Místopředseda opozičního hnutí ANO Radek Vondráček napsal, že Trump konzistentně usiluje o ukončení konfliktu na Ukrajině. „To je jeho hlavní směr. K dosažení cíle kombinuje prostředky diplomatické i strategické. Prohlášení tedy čtu jako součást Trumpovy strategie,“ uvedl.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) pokládá změnu Trumpova postoje za logické vyústění situace poté, co americký prezident velkoústě bez znalosti souvislostí prohlašoval, jak rychle válku ukončí.

„Myslím, že neoprávněně obviňoval Ukrajinu z celé řady věcí a konkrétní kroky (ruského prezidenta) Vladimira Putina a Rusů ukazují, že oni jsou agresor. Oni jsou těmi, kteří se nechtějí dohodnout. Oni jsou těmi, kteří nechtějí ukončit válku,“ řekl Hladík při příchodu na jednání vlády. Narušování vzdušného prostoru států NATO pak podle něj připomíná počínání Německa před druhou světovou válkou.

Zastavení muniční iniciativy by bylo dárkem pro Putina, řekl Lipavský

Naopak místopředseda Sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL) prohlášení žádnou důležitost nepřikládá. „Je to v pořadí už asi 185. názorová otočka Donalda Trumpa v tomto tématu. Nepřikládám tomu absolutně žádný význam, dokud neuvidím reálné činy, které by jeho slova nějak dokazovaly,“ napsal Bartošek.

Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (za TOP 09) sdělil, že poslední výroky amerického prezidenta naznačují, že se snad blýská na lepší časy.

Lipavský o schůzce Trumpa s Putinem: Hranice Ukrajiny neposune vydírání

„Tak teď od slov k činům! Na začátek úplně stačí, aby USA uvalily na Rusko tvrdé sankce a přestaly snižovat vojenskou pomoc pro bojující Ukrajinu. Putin nechce vyjednávat. Na ultimáta neslyší. Vede válku a nechce se zastavit, je pro něj výhodná, proto musí být zastaven. Platí na něj jenom hrubá síla,“ uvedl.

Pro NATO podle něj dlouhodobě není dobré, aby členské státy Ameriky a Evropy měly na nejvýznamnější bezpečnostní krize dnešní doby odlišné názory. „Společné vnímání hrozeb je totiž základním předpokladem sdílené obrany při práci NATO, které je základním kamenem naší bezpečnosti,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

