Ruská ambasáda mění adresu. Přesunula sídlo z náměstí Borise Němcova

Vedení Prahy přejmenovalo náměstí Pod Kaštany před ruskou ambasádou na náměstí Borise Němcova letos v únoru. Ruská diplomacie to kritizovala.



Ruské velvyslanectví do pátku, skoro dva měsíce po přejmenování náměstí, uvádí jako svou oficiální adresu na svém webu stále původní název náměstí – Pod Kaštany. Podle Aktuálně.cz nyní ambasáda oznámila českému ministerstvu zahraničí, že jako své sídlo bude nově oficiálně využívat svou druhou budovu v Praze v Korunovační ulici.

„Ruská ambasáda nás dnes (v pátek) informovala o změně své doručovací adresy, jedná se v podstatě pouze o administrativní krok, který nemáme důvod jakkoliv rozporovat,“ potvrdila serveru mluvčí ministerstva Zuzana Štíchová.



Velvyslanectví na dotazy k důvodům změny adresy svého sídla nereagovalo. „Přijde mi to zvláštní. Vždyť i Vladimir Putin označil vraždu Borise Němcova za podlou a cynickou s tím, že organizátoři musí být potrestáni. Nechápu, proč se snaží vyhnout tomu, aby jejich ambasáda sídlila na náměstí pojmenovaném po někom, kdo zastával post jejich vicepremiéra,“ řekl Aktuálně.cz pražský primátor Zdeněk Hřib.

Němcov byl ruským vicepremiérem v letech 1997 až 1998 za prezidenta Borise Jelcina. Po odchodu z parlamentu v roce 2003 pomáhal mimo jiné organizovat pouliční protesty proti Putinově režimu. V roce 2015 byl 27. února zastřelen v centru Moskvy. Praha pojmenovala náměstí před ruskou ambasádou po Němcovovi na páté výročí jeho vraždy.



Akce se tehdy zúčastnila dcera zemřelého politika Žanna Němcovová. „Děkuji všem, kteří souhlasili s přejmenováním, ale také těm, kterým se to nelíbí. Protože to je ta správná demokracie, když jsou slyšet všechny názory. Ať už jsou jakékoli,“ řekla tehdy přítomným. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová naopak přejmenování náměstí zkritizovala, označila to za absurdní a nevysvětlitelný krok.

Vztahy Česka s Ruskem jsou napjaté také kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva radnicí Prahy 6 letos v dubnu. Koněv se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku. V budoucnu by socha měla být umístěna v muzeu. Ruská diplomacie proti odstranění sochy protestovala a ruské orgány zahájily trestní stíhání proti představitelům Prahy 6, což ovšem české ministerstvo zahraničí označilo za nepřípustné.