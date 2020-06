Oba vyhoštění ruští diplomaté odletěli z Česka, potvrdil ministr Petříček

Česko o vyhoštění obou diplomatů informovalo v pátek s vědomím pravděpodobných odvetných kroků. Rusko celou věc hodnotí jako vážné poškození vztahů.

Premiér Andrej Babiš a šéf diplomacie Tomáš Petříček v pátek informovali, že kauza kolem údajného diplomata s ricinem, kvůli níž dostali policejní ochranu pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný, byla smyšlená.

Podle nich byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace.

Babiš uvedl, že incident poškodil česko-ruské vztahy a způsobil bezdůvodné vytížení českých bezpečnostních složek. Česko podle premiéra nemůže tolerovat podobné akce na svém území. Podle Petříčka se diplomacie snažila záležitost vyřešit diskrétně, ruský přístup jí ale nedal jinou možnost než přistoupit k prohlášení dvou diplomatů za persony non grata.

Ruská diplomacie označila v pátek krok Prahy za vážné poškození vztahů obou zemí. Podle Moskvy jde o provokaci, na kterou bude nutné odpovědět.

Není to ve vašem zájmu, míní Rusové

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v neděli uvedla, že nynější kroky českých představitelů ve vztahu k Ruské federaci neodpovídají zájmům Česka. Krok podle mluvčí odpovídá vnitropolitickým poměrům v Česku. Vztahy mezi oběma zeměmi záměrně poškozuje část českých elit, řekla Zacharovová v ruské státní televizi Rossija-1.



„Kdo stojí za tou elitou, na to už jsme poukázali příkladem celé té špinavé kampaně ohledně stěhování a demontáže památníku (maršálovi Ivanu) Koněvovi. Jsou to opět stejní partneři,“ řekla Zacharovová.

„Partnerství předpokládá, že partner nebude věci zhoršovat. Ale co se děje – západní partner do té samé České republiky, do její politiky, vždy přináší něco, co má destruktivní charakter,“ cituje Zacharovovou agentura TASS.