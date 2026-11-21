Poslanec SPD Jan Hrnčíř upozorňuje, že dřívější termín, než červenec 2027 ani stihnout nelze. „Vzhledem k délce legislativního procesu, je to nejbližší možný termín,“ uvedl.
Druhou z variant, kterou vládní politici dříve zmiňovali, byl také termín 1. leden 2028.
Konkrétní podoba financování a výše rozpočtu zůstává nejasná. Podle předloženého návrhu by Česká televize mohla zrušením koncesionářských poplatků přijít přibližně o miliardu korun, Český rozhlas o 400 milionů.
„Je pro mě důležité o tom jednat, ale s ředitelem Chudárkem, ne s opozicí. Opozice bude mít možnost se k tomu vyjadřovat ve druhém čtení a vyjadřují se k tomu i teď na výborech. Znovu ale opakuji, tím že změníme financování veřejnoprávních médií neohrožujeme jejich nezávislost,“ uvedl Babiš v rozhovoru pro iDNES.
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Poplatky zrušíme k červenci 2027. Babiš o protestech, armádě i rozpočtu
Opozice kritizuje současný návrh kvůli obavám z možných zásahů do obsahu vysílání a volá po pojistkách, které by měly zajistit nezávislost veřejnoprávních médií. Vládní poslanci taková vyjádření dlouhodobě popírají, rušení poplatků argumentují tím, že je současný systém zastaralý a že od něj opouští i jiné státy Evropy.
Kontroverze vzbudilo také první čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně. To se konalo 23. října, kdy bod neplánovaně předřadili vládní poslance na program schůze Sněmovny. Hlasování o rušení koncesionářských poplatků se konalo ve 4:36 ráno následujícího dne.
V reakci na náhlé hlasování o podobě financování ČT a ČRo svolal spolek Milion chvilek pro demokracii 15. listopadu demonstraci na pražské Letné, které se podle organizátorů zúčastnilo přibližně 400 tisíc lidí. Návrh zákona by Sněmovna mohla v druhém čtení projednávat po novém roce.