Loňské zvýšení rozhlasových a televizních poplatků a současně rozšíření řad poplatníků vneslo do společnosti hodně otazníků. Loni zvolená vláda z toho udělala jeden z hlavních bodů volebního programu a v pondělí 15. června schválila návrh zákon, který povinnost poplatníků podílet se na financování veřejnoprávních médií ruší.
Jak bude vypadat rušení poplatků v praxi? Zatím není nic rozhodnuto. Průběh rušení poplatků se rýsuje jen v konturách současné praxe odhlašování poplatníka či zániku povinnosti platit a lhůt obvyklých při přijímání zákonů.
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Jak se ruší placení poplatku?
Dosavadní postup, jak legálně přestat platit poplatek rozhlasu a televizi, vede přes čestné prohlášení a odhlášení z evidence poplatníka. Na stránkách Českého rozhlasu a České televize jsou formuláře pro odhlášení fyzických i právnických osob.
Pak stačí zrušit měsíční platbu v internetovém bankovnictví.
Pokud divák či posluchač hradí koncesionářský poplatek měsíčně přes SIPO, musí si pro zrušení platby nejprve vyžádat potvrzení rozhlasu a televize, že nadále poplatek hradit nemusí. A s tím se musí osobně dostavit na poštu. Jedině pošta může tyto dvě položky v SIPO zrušit.
Zákon o rušení poplatků je teprve „v plenkách“, má před sebou kolečko tří čtení v Poslanecké sněmovně a schvalování Senátem a prezidentem. Kdy by mohl začít platit, se těžko odhaduje.
|Poplatek
|Původní
|Zvýšení v roce 2025
|Aktuální poplatek
|České televizi
|135 Kč měsíčně
|15 Kč měsíčně
|150 Kč měsíčně
|Českému rozhlasu
|45 Kč měsíčně
|10 Kč měsíčně
|55 Kč měsíčně
|Celkem
|180 Kč měsíčně
|25 Kč měsíčně
|205 Kč měsíčně
Kdy se mají rušit poplatky?
Zákon počítá s účinností od 1. ledna 2027, ale ani jeho spoluautor Patrik Nacher tento termín nepovažuje za reálný. Poslanci a senátoři, kteří s rušením nesouhlasí, avizovali využití všech maximálních lhůt pro oddálení platnosti zákona. „Osobně si myslím, ale to je můj názor, že se to k 1. lednu nestihne,“ uvedl Nacher v rozhovoru pro iDNES.cz letos v dubnu.
Koho se zrušení poplatků týká?
Dnem účinnosti zákona zaniká povinnost platit rozhlasový i televizní poplatek pro všechny fyzické a právnické osoby.
Jak poplatek dál neplatit?
Pokud divák a posluchač platí veřejnoprávním médiím trvalým příkazem ze svého bankovního účtu, stačí zrušit trvalý příkaz. Pokud má v bance nastavené inkaso, tedy částku, kterou si od něj televize a rozhlas mohou vzít, po poslední platbě dané zákonem příkaz zanikne sám.
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Jak to proběhne přes SIPO?
Hrazení poplatků přes Soustředěné inkaso plateb obyvatel (SIPO) probíhá automaticky a také v loňském roce se zvýšení příspěvku uskutečnilo bez nutnosti dojít na poštu.
Poplatek za rozhlas a televizi
Zda by tomu tak bylo i v případě zrušení poplatků, bude záležet na finální podobě zákona. Podle vyjádření České pošty lze zde očekávat, že ukončení plateb za ČT a ČRo proběhne automaticky. „V tuto chvíli z našeho pohledu u služby SIPO předpokládáme standardní postup, kdy se platby za rozhlasové a televizní poplatky vůbec nepředepíší, jinými slovy nebudou vůbec figurovat na Platebním dokladu SIPO,“ sdělil iDNES.cz tiskový mluvčí pošty Matyáš Vitík.
„Pokud Plátce SIPO nebude mít v daném měsíci již jinou položku na SIPO (a platby za rozhlasové a televizní poplatky se nebudou již předepisovat, nebude generován ani Platební doklad SIPO za toto období,“ vysvětlil Vitík s tím, že spojovací číslo SIPO zůstane pro klienta i nadále platné pro případ, že by v budoucnu chtěl platit přes službu SIPO jiné položky, např. energie apod.
Bude možné platit poplatky i dále?
Zákonodárci počítají i s tím, že část občanů bude na Českou televizi a Český rozhlas dobrovolně přispívat. Zda zůstane původní registrace pro dobrovolné poplatníky, nebo bude zvolen jiný systém, zatím není jasné.
Jak se bude řešit přeplatek?
Jestli dosavadním poplatníkům vzniknou přeplatky, které by musela obě veřejnoprávní média vracet, záleží na termínu účinnosti zákona. Roční i pololetní platby mají zákonem dané termíny splatnosti, roční se platí jen v lednu, pololetní jen v lednu a červenci. Plán, jak by se přeplatky vracely, zatím televize ani rozhlas nemají. Podle jejich mluvčích je to předčasné.
|Splatnost poplatku
|Rozhlas
|Televize
|Celkem
|měsíční vždy do 15. dne daného měsíce
|55
|150
|205
|čtvrtletní do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října
|165
|450
|615
|pololetní do 15. ledna a 15. července
|330
|900
|1 230
|roční do 15. ledna
|660
|1 800
|2 460
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Informace o plánu na zrušení poplatkové povinnosti začaly do veřejného prostoru prosakovat hned na začátku roku, když o nich ministr kultury Klempíř promluvil v rozhovoru pro deník Blesk. V dubnu pak představil vládní návrh zákona o médiích veřejné služby, ke kterému se však sešlo okolo čtyř set připomínek od České televize (ČT), Českého rozhlasu (ČRo), komerčního sektoru, ale i resortu financí, vnitra a dalších ministerstev. Vláda ho vůbec neprojednávala.
Místo toho Babišův kabinet schválil návrh zákona, který nahrazuje financování veřejnoprávních médií z poplatků příspěvkem ze státního rozpočtu. Česká televize by měla v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o jednu miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Český rozhlas by měl mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy Kč, tedy zhruba o 400 milionů proti letošku méně.