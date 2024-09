PŘEHLED: Žádné slavnosti ani koncerty. Pořadatelé kvůli předpovědi ruší akce

Středočeský kraj

Koncert Tří sester na Valečově

Pořadatelé se rozhodli přeložit páteční koncert Tří sester na Valečově.

„Předpověď počasí je natolik špatná, že nelze zodpovědně zaručit, že by akce proběhla v pořádku, či že by proběhla vůbec. Plocha je totiž travnatá a nezastřešená, tudíž by mohl být problém tam vůbec dostat veškerou techniku, muzikanty o výčepech ani nemluvě.“ Nový termín byl stanoven na 7. května 2025.

Otevření zrekonstruovaného hřiště v Příbrami

V Příbrami kvůli nepříznivé předpovědi počasí ruší čtvrteční slavnostní otevření zrekonstruovaného dopravního hřiště. Uvedla to mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová. Akci město přesouvá na čtvrtek 19. září.

Zrušené akce na Kladensku

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se organizátoři rozhodli zrušit sobotní městské slavnosti ve Smečně na Kladensku. Uvedl to starosta Smečna Karel Burda s tím, že nasmlouvaný program pořadatelé slibují nabídnout 24. května 2025 a spojit ho s oslavou dne dětí.

Zrušen je také sobotní Food festival ve Velké Dobré nebo festival pro celou rodinu, který se měl konat v sobotu v Přírodním divadle v Doksech u Kladna. Památník Lidice po předpovědi meteorologů zrušil sobotní devátý ročník spanilé jízdy automobilových veteránů Lidický okruh.

Akce na Příbramsku

V Příbrami ruší také dvě tradiční zářijové akce, které se měly uskutečnit o nadcházejícím víkendu. Kvůli očekávanému dešti nenastoupí závodníci na start Běhu Kovohutěmi. Město zrušilo také Svatohorskou šalmaj, zatím bez náhrady. „Jde o akci, jejíž příprava zabere řadu měsíců. V sobotu se tam nepotkáme, ale pořadatelé jednají o zmenšené náhradě,“ řekl příbramský starosta Jan Konvalinka.

Jihočeský kraj

Slavnosti pivovaru Samson

V Českých Budějovicích byla kvůli předpovědi zrušena sobotní akce pivovaru Samson. „Milí Samsoňáci, s velkou lítostí si vám dovolujeme oznámit, že jsme kvůli nepříznivému počasí nuceni zrušit sobotní Slavnosti pivovaru Samson. Moc nás to mrzí, děkujeme vám za pochopení a těšíme se na příště!“ uvedli organizátoři akce na facebookové stránce.

Táborská setkání

Upravuje se také program Táborských setkání v Jihočeském kraji. Plánovaný program v zahradě společenského domu Střelnice je operativně přesunutý do velkého sálu Střelnice. Dětský ráj, který se tradičně koná pod stromy v Holečkových sadech, se uskuteční v menším rozsahu. Organizátoři také ruší všechna pohádková představení, protože by povětrnostní podmínky poničily rekvizity.

Liberecký kraj

Akce na Liberecku

Liberecký dopravní podnik zrušil plánovaný den otevřených dveří, nepojede se ani cyklistický závod z Liberce přes Jizerské hory s dojezdem na Ještěd.

V Hrádku nad Nisou se rozhodli přesunout dožínky z hasičské louky pod střechu kulturního domu Beseda, v Jablonci nad Nisou zrušili venkovní program Dnů evropského dědictví.

Pardubický kraj

Kladruby naruby

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem zrušil kvůli předpovědi počasí sobotní akci Kladruby naruby. Při ní se chtěl vozataj Jiří Nesvačil junior pokusit ukočírovat čtyřiadvacetispřeží kladrubských běloušů a slatiňanských vraníků, kteří měli být zapřaženi ve variantě domino, tedy vraník a bělouš vedle sebe.

Olomoucký kraj

Den Zemědělce

Ruší se dvoudenní celostátní akce Den Zemědělce v lokalitě Náklo u Unčovic na Olomoucku. Výstava zemědělské techniky byla dnes a zemědělci už vše uklízejí kvůli dešťům, z rozbahněných polí by stroje nedostali.

Tvarůžkové dožínky

Loštice ruší vyhlášenou akci Tvarůžkové dožínky, lidovou veselici v duchu slavnostního ukončení žní a poděkování za úrodu. Akce s tradičním hanáckým pikantním sýrem a spojená s farmářskými trhy se měla konat v neděli po celý den.

„Akci budeme rušit a přesouvat, náhradní termín se rýsuje v sobotu 28. září. Je to sice pozdní termín, ale co do počasí určitě vyjde lépe, vzhledem k tomu, jaká předpověď počasí aktuálně panuje na tento víkend. Jsme pásmo, kde ty povodně hrozí a budeme mít zřejmě jiné starosti,“ řekla starostka Loštic Šárka Seifertová Havelková.

Olomoucké festivaly

Známý olomoucký podnik Long Story Short Eatery & Bakery zareagoval na předpověď počasí přesunutím svého sobotního food festu na 21. září. Téměř všichni účastníci by měli podle pořadatelů zůstat v programu. Naopak bez náhrady organizátoři zrušili sobotní druhé pokračování nového olomouckého festivalu Náplavka žije. Fanoušky jídla, pití a muziky zvou na rok 2025.

Akce na Přerovsku

V Přerově město kvůli očekávanému vydatnému dešti zrušilo čtvrteční farmářské trhy na Masarykově náměstí a rovněž sobotní Den s Technickými službami, který se měl konat v sobotu na cirkusové louce v Michalově.

Kraj Vysočina

Zrušení akcí na Havlíčkobrodsku

Havlíčkův Brod přemýšlí o zrušení veškerého víkendového programu a přesunutí na jiné datum. Jednou z nich je Havlíčkobrodský půlmaraton, který by se měl v sobotu dopoledne běžet ve městě podél Sázavy. Další je celý program sobotního Dne evropského dědictví, v jehož rámci se kromě otevřených památek měla konat hraná scéna připomínající 100 let od odhalení sochy Karla Havlíčka Borovského v nadživotní velikosti v parku (jednou z variant je přesunutí scény pod střechu do muzea). A odložena by mohla být i oslava působení 20 let firmy Futaba Czech ve městě včetně velkého večerního rockového koncertu.

Žďárské oslavy tamní hvězdárny

Ve Žďáře nad Sázavou se měly v sobotu odehrát velké oslavy 40. výročí založení tamní hvězdárny doprovázené bohatým programem. Kvůli avizovanému dešti byl program značně upraven a část aktivit se ale přesune do sálu budovy Active – střediska volného času v Horní ulici. „Tam bude k dispozici slíbené mobilní planetárium, kde si zájemci užijí připravená promítání, nebo tvořivé dílny. Proběhnou také naplánované přednášky,“ uvedla Romana Šimurdová, ředitelka Active.

Futrování na Farských

Ve Žďáře radnice společně s dalšími pořadateli rozhodla také o přesunu oblíbeného street food festivalu Futrování na Farských. Z parku na Farských humnech v těsném sousedství řeky Sázavy se sobotní akce stěhuje na náměstí Republiky, kde budou stánkaři a návštěvníci snáz čelit následkům deštivého počasí.

Jihomoravský kraj

Brněnské akce

Sobotní Den Starobrna se přesune do haly Rondo, a to po dohodě s Kometou jakožto partnerem. Víkendový Obřanský Obr se pak přesune do kovárny.

Znojemské vinobraní

Znojemské vinobraní zatím případné zrušení zvažuje. „Řešíme to. Ještě sbíráme informace a rozhodujeme se. Zatím se nemění nic, ale sedíme nad variantami,“ uvedl starosta Znojma František Koudela.

ČEZ fest

V Hodoníně byl kvůli nepříznivé předpovědi počasí zrušen třídenní rodinný festival kultury a sportu, který se měl konat pod novým názvem ČEZ fest.

Zlínský kraj

Vsetínský a Zlínský Den sportu

Město Vsetín ruší kvůli počasí páteční akci Den sportu. Stejně tak město Luhačovice ruší sobotní akci Naše obec, naše radost a nezvažují ani mokrou variantu.

O Dni Zlínského kraje, na kterém má v sobotu na platformě Baťova institutu vystoupit mimo jiné Leoš Mareš, se rozhodne během zítřka. „Zatím nic neměníme, akce se uskuteční za každého počasí,“ potvrdila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.