Neměl by být nucen podílet se na válečných zločinech, zastal se Rusa pražský soud

O rozsudku, podle kterého se musí policie věcí znovu zabývat, ve středu informoval server Aktuálně.cz.

Dvaadvacetiletý Nikita Niagu musel Česko opustit už letos v únoru, zpět se podle serveru vrátit nemůže. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu totiž české úřady nevydávají Rusům víza.

Niagu podle Aktuálně.cz přijel do České republiky v roce 2019, kdy získal povolení k pobytu za účelem studia. Před jeho vypršením požádal o nové povolení, to mu však úřady s konečnou platností neudělily loni v květnu. Cizinecká policie následně rozhodla, že musí ČR opustit.

Muž se bránil s tím, že nesouhlasí s režimem ruského prezidenta Vladimira Putina, navíc mu v Rusku hrozí odvedení do armády. Policie podle soudu chybovala, když se nezabývala tím, že by po vycestování z Česka mohl být život muže v ohrožení. „Nebylo namístě odmítnout posuzování nebezpečí hrozícího žalobci v případě vycestování do Ruské federace v souvislosti s vyhlášenou mobilizací a jeho protiválečným postojem,“ cituje server z rozsudku městského soudu.

Policie podle webu argumentovala tím, že se Niagu nemusí vrátit do Ruska, ale může se přestěhovat do jiné země EU. To ale soud odmítl, policie podle něj měla povinnost ověřit, že bude muž po odchodu z ČR v bezpečí.

Server doplnil, že Niagu při podání žaloby na policii žádal o odkladný účinek rozhodnutí, aby nemusel z ČR vycestovat, dokud spor nebude vyřešen. Soud mu však nevyhověl. Nyní se nachází v Rusku, kde žije jeho matka. „Považuji to za velkou nespravedlnost a mezeru v právním řádu. Nicméně na přiznání odkladného účinku není nárok, a tak záleží jen na soudu, zda jej přizná,“ řekl serveru Niaguův advokát Zdeněk Smrček

Právnička Organizace pro pomoc uprchlíkům Zuzana Pavelková Aktuálně.cz řekla, že Rusové, kteří nesouhlasí s tím, že by měli sloužit v armádě, by mohli v ČR požádat o azyl. V podobném duchu podle ní nedávno rozhodl Nejvyšší správní soud. „Ruská federace páchá na Ukrajině válečné zločiny. Ruští občané by tedy neměli být nuceni k tomu se na nich podílet,“ uvedla Pavelková.