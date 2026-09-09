Rumunsko v poslední době čelí soustavnému průniku ruských dronů. Jak to ovlivňuje náladu v zemi?
Samozřejmě je to velmi nepříjemné. Rumunsko je z unijních a aliančních zemí nejblíž konfliktu. Nejenže má nejdelší hranici s Ukrajinou, ale především sousedí s Oděskou oblastí, která je nejblíž bojům. Navíc neustále bombardované ukrajinské přístavy jsou na Dunaji, vlastně přímo na hranici. Je to tudíž pro Rumunsko bezprostřední nebezpečí. A incidenty s drony jsou bohužel stále častější a závažnější.
Třeba v župě Tulcea mají vzdušné poplachy skutečně každou chvíli. Rusko se nerozpakuje klidně poslat své drony na ukrajinské cíle přes Rumunsko. Nemluvě o případech, kdy je tam asi pošlou úmyslně, aby si otestovali alianční obranu. Rumunsko má velmi dobrý výstražný systém, kdy vás telefon upozorní, že se něco děje. To je zvuk, který by probudil i mrtvého.
Toto může říct jen pět zemí: Itálie, Francie, Německo, Nizozemsko a Česko. To je podle mě neuvěřitelné postavení, které tam máme.