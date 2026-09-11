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Nejstarší rukopis z českých archivů je v Itálii. Do Aquileje ho přivezli Carabinieri

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  19:32
Po sedmi staletích opustil areál Pražského hradu nejstarší rukopis, uchovávaný v českých archivech, zlomek evangelia svatého Marka.

Když v pondělí dojela kolona střežená jednotkou italských carabinierů do města Aquileie nedaleko Benátek, vítali bednu s fragmentem rukopisu z Prahy jako národní poklad.

Před sedmi staletími dostal Karel IV. od svého příbuzného Mikuláše Lucemburského, patriarchy aquilejského, šestnáct stran rukopisu, uchovávaného ve starobylém městě, který měl být napsán přímo svatým Markem.

Vosková pečeť Karla IV. připojená k listině, jíž římský a český král daruje pražskému chrámu (katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha) dva kvaterny Markova evangelia, které obdržel darem v Aquileii, a stanovuje pravidla pro uctívání relikvie, Feltre, 31. října 1354.
Kryt schránky Markova evangelia uchovávaného v pokladnici baziliky.
Pohled na baziliku v Aquileii od jihozápadu
Vnitřní strana rámu s oříznutými staršími kovovými plíšky.
24 fotografií

Sám císař Karel IV. si rukopisu vážil tak, že za poslední stranu vložil ještě jednu a na ni vlastní rukou připsal, kdy se mu ho podařilo získat a o jakou velkou vzácnost se jedná. „Rukopis považoval za svatou relikvii a zacházel s ním s velkou úctou,“ potvrzuje Jana Schwallerová, ředitelka odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky v Praze.

Za neprůstřelným sklem v paláci Meizlik, mimochodem pojmenovaném po českém knězi, který tu na počátku 20. století působil, ale není jen jeden fragment díla, ale hned tři kusy. Rukopis byl po staletí považován za originál.

Vzácný rukopis připisovaný sv. Markovi získal Karel IV. Teď je zpátky v Itálii

Podle legendy poslal evangelistu Marka sem do Aquilei, sám Ježíš, aby tu sepsal evangelium a šířil křesťanství. Podle historiků ale pochází až z 6. století. Na přelomu 14. a 15. století rozdělila historie rukopis na tři části. Dvě zůstaly v Itálii – v Benátkách a Cividale del Friuli – třetí byla v Praze. Teď po takřka sedmi stoletích jsou všechny tři části kodexu na jednom místě, na výstavě Markovo evangelium.

Pražská část je v nejlepším stavu a je možné si v rukopisu starém čtrnáct století číst slova evangelia. Naopak, benátský fragment se vinou vlhkosti rozpadl do podoby nečitelných útržků. Aquileia byla v dobách svého rozkvětu druhým největším městem Římské říše. Dnes žije ve městě, chráněném UNESCO, tři tisíce obyvatel.

Symbolem sv. Marka je okřídlený lev, který svírá knihu. A právě tou knihou je kodex, který je po sedmi stoletích výstaven právě tady v Aquilei. Tady, kde se po staletí křížily obchodní cesty a kde fungoval rušný přístav, vznikl kult svatého Marak. Když už poněkolikáté dobyli nájezdníci Aquileiu, odešla většina místních do mořské laguny, kde na kůlech vybudovala nové město, Benátky. A svou úctu ke světci si vzala s sebou.

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