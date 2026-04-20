Masakr, který chlapec chystal, matka zlehčuje a stejně tak jeho dědeček, kterému sebral pistoli, se odmítl zbraní zbavit, protože chlapec by to podle něj znovu už neudělal. Podle znalců to tak však není – je fascinován nacismem a střelbou ve školách.
Nezletilého soud poslal do ústavní léčby v dětském domově – nejprve ten okresní, následně i krajský. Chlapec se podle soudu dopustil pokusu masové vraždy, protože jak sám vypovídal do protokolu policistům, chtěl vyvraždit většinu svých spolužáků. Jen díky shodě šťastných okolností zbraň nevystřelila a následně jej odzbrojila učitelka.
Střelci na školách jsou jeho vzorem. Je rovněž přesvědčen o vlastní nadřazenosti, nemá žádné běžně uznávané hodnoty, ani život ostatních nevnímá jako hodnotu.