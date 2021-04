Česko má v Rusku víc lidí než Rusové tady, překvapil Jindrák z Hradu

Jindrák v neděli pro Radiožurnál uvedl, že případ Vrbětice je velmi závažný incident, u nějž je potřeba postupovat razantně. Česká republika by podle něj měla informovat své spojence v Evropské unii a NATO a požádat o solidaritu.

„Za 30 let, co se pohybuji v diplomacii, nepamatuji takto vážnou situaci, myslím z hlediska zásahu třetího státu mimo nějaký válečný konflikt,“ řekl Jindrák. Dodal, že souhlasí s premiérem Andrejem Babišem, že je potřeba postupovat razantně.

Případ je podle Jindráka paradoxně „hvězdnou hodinou naší diplomacie“. „Teď můžeme ukázat, jaké je spojenectví našich spojenců v NATO a jednat s nimi o tom, jak nám projeví solidaritu další státy. Toto je při vší těžkosti situace určitě příležitost,“ uvedl.

V úterý se na Twitteru nechal slyšet, že hájí české zájmy, není kolaborant a nezlehčuje vážnost případu Vrbětice. „Teď je ale zapotřebí postupovat především střízlivě, racionálně a strategicky! Politika a emoce, kterých je teď Twitter plný a každý je tu silák, nás sebevědomější neudělají,“ napsal.

Později hájil počty zaměstnanců na obou stranách a dodal: „Rusko má teď v ČR o 21 diplomatů víc než my v RF. ČR má v RF o 70 administrativně-technických pracovníků a místních sil víc než Rusko v ČR. Celkem máme v Moskvě (ambasáda, Český dům, agentury ad.) registrováno o cca 50 lidí více než Rusové v Praze (ve statusu byly opraveny interpunkční chyby, pozn. red.),“ napsal.

Podle informací Českého rozhlasu měla ruská ambasáda před pondělním vyhoštěním části pracovníků zhruba 120 zaměstnanců, z toho 43 diplomatů. Aktuálně je v Praze přes 20 ruských diplomatů, zatímco v Moskvě zbývá pět českých.

Z informací Radiožurnálu také vyplývá, že mezi 18 vyhoštěnými ruskými diplomaty je i oficiální vojenský a letecký přidělenec v Praze Viktor Buďjak. Dokládá to označení zavazadel ruských diplomatů zachycených v pondělí na ruzyňském letišti před jejich odletem do Moskvy, Radiožurnálu informaci potvrdil také zdroj z bezpečnostních složek. Buďjak ve funkci loni nahradil Jevgenije Borisenka, který byl v Česku zatčen při nelegálním nákupu munice.

Čeští diplomaté museli Rusko opustit do pondělní půlnoci, česká vláda pro ně proto vyslala vojenský speciál. „Na opuštění dostali 24 hodin a u nás to je 48 hodin,“ podotkl dříve Jindrák. Rusko vyhostilo o dva diplomaty více než česká strana. To je pro Jindráka záhadou. „Lidé, kteří odjíždí, nejsou žádní agenti. Zůstává tady asi pět diplomatů,“ řekl k personální situaci na české ambasádě v Moskvě.

„Je to krok, který jsme očekávali. Musím říci, že mě překvapuje, že to číslo je takto vysoké,“ řekl v České televizi Hamáček. Vyhoštění pracovníci dostali na sbalení kufrů krátký termín, který však podle Hamáčka dává Rusko v poslední době často. „Něco podobného se stalo Polsku,“ uvedl s odkazem na diplomatickou roztržku Varšavy a Moskvy z posledních dní.

Babiš a Hamáček budou jednat o srovnání počtů

Výbuch ve Vrběticích a zapojení důstojníků ruské vojenské tajné služby GRU zaměstnává také poslance. Výbor pro obranu vyzval vládu, aby narovnala počty diplomatů na české ambasádě v Moskvě a na ruské v Praze. Totéž žádají opoziční strany, které šokovala Babišova slova, že šlo o útok na zboží bulharského obchodníka se zbraněmi.

Výbor zároveň apeloval na to, aby vláda zásadně odmítla „nepřijatelné vměšování Ruské federace do suverenity České republiky“. Zároveň má přijmout veškerá opatření, aby se snížilo riziko dalších operací ruských speciálních jednotek. Vláda má také neprodleně vyčíslit škody, které výbuch způsobil, a vymáhat je po Rusku.

Ruská vláda by se podle poslanců měla omluvit, že byly ruské státní orgány do zničení muničních skladů zapojeny a měla by odškodnit rodiny zemřelých. Výbor také poděkoval tajným službám a dalším institucím včetně zahraničních partnerů zapojených do vyšetřování.

O dalších krocích chce Hamáček s premiérem Andrejem Babišem jednat v úterý odpoledne. Podle zdrojů obeznámených s přípravou schůzky by měli jednat i o možnosti, že Česko vyhostí všechny zaměstnance ruské ambasády a začne stavět diplomatické vztahy od začátku.

Podle člena výboru Jana Bartoška z KDU-ČSL akce ve Vrběticích zásadním způsobem narušila vztahy mezi ČR a Ruskem. Domnívá se, že by se proto měly restartovat vzájemné vztahy. Nevidí důvod, aby Rusko mělo v Česku 130 až 150 zaměstnanců ambasády. Takové diplomatické zastoupení podle něj neodpovídá velikosti Česka a označil ho za hnízdo agentů. Počty pracovníků ambasád by se proto podle něj měly vyrovnat. Jednání výboru podle něj řadu záležitostí kolem vyšetřování vyjasnila.

Nic neprovedli, jen se bili za Českou republiku

Babiš v sobotu oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření, že do výbuchu muničního areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby GRU.

Český stát v návaznosti vyhostil 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. Vyhoštění kolegů dvou agentů z GRU a SVR, což je Služba vnější rozvědky, bylo podle ministra vnitra Jana Hamáčka nutné.

Ruské ministerstvo zahraničí pak předvolalo českého velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňku v neděli večer. Ruská diplomacie mu sdělila, že vyhostí 16 českých diplomatů a čtyři pracovníky ambasády v Moskvě bez diplomatického statusu.

Na pražském ruzyňském letišti přistál český vojenský speciál s částí vyhoštěných zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě v pondělí krátce před desátou hodinou večer. „Nic neprovedli, jen se bili za Českou republiku na exponované ambasádě,“ řekl po jejich příletu Hamáček. Připustil, že Rusko ve skutečnosti opustilo ne dvacet, ale sedmadvacet zaměstnanců velvyslanectví. Přebytek tvořili rodinní příslušníci vyhoštěných.

Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana není možné se spokojit s tím, že bylo z Prahy vypovězeno méně lidí. Adekvátní reakcí by bylo podle Rakušana vyhoštění desítek lidí z ambasády Ruské federace v Praze. „Je třeba srovnat počet diplomatů v obou zemích,“ řekl i šéf ODS Petr Fiala.