S politikou ODS spokojen nejsem. Chci zlepšit fotbal, říká adept na šéfa asociace

Jak jste se od politiky dostal do fotbalového dění?

Fotbal miluji, hrál jsem ho odmala. Bohužel kolem čtrnácti let jsem musel na rok a půl skončit kvůli problémům s koleny. No a zpátky jsem se do velkého fotbalu už nedostal. Mezi devatenácti a dvaceti jsem to ještě zkoušel na Tempu, ale už tam nebyl drajv. Nicméně fotbal hraju celý život. Mám pět synů, kteří více či méně všichni hrají fotbal, dcera se na něj alespoň ráda kouká. Když začali mí kluci hrát, začal jsem s nimi na něj chodit. Před dvaceti lety jsme se přestěhovali do Jinonic, kousek od Motorletu. Ještě když jsem působil na magistrátu Prahy, dělal jsem vedoucího mužstva, když jsem skončil v politice, stal jsem se členem výkonného výboru Motorletu a posledních dvanáct let jsem předsedou klubu.

Dnešní ODS je jiná, než když jsem se pohyboval v politice. Jde víc o kompromisy. ODS se dnes rovná SPOLU, což je pro mě hůř uchopitelné, než to bylo v mých dobách.