Sověti nenesli hlavní zásluhu na osvobození Prahy, řekl primátor Hřib

14:55 , aktualizováno 14:55

Rudá armáda dorazila do Prahy 9. května 1945 jako do fakticky svobodného města. Řekl to primátor Zdeněk Hřib v projevu k 75. výročí vypuknutí Pražského povstání. Sověti tak podle něj nenesli hlavní zásluhu na osvobození české metropole.