RS viry trápí stovky dětí ročně. Očkování pro ně ale zatím v Česku není

Virus je každoročně zodpovědný za statisíce hospitalizací po celém světě. Jednou z nejohroženějších skupin jsou přitom kojenci, u kterých jsou takové hospitalizace násobně vyšší než kvůli chřipce či covidu.

Podle praktického lékaře pro děti a dorost Daniela Dražana mohou RS viry za 6,7 procent všech úmrtí dětí do jednoho roku věku na celém světě. Oproti tomu chřipka má na svědomí 2,8 procenta úmrtí. „V České republice bylo v roce 2021 s RS viry hospitalizováno 1445 dětí do jedenácti měsíců věku a v roce 2022 pak 1023 dětí. Každoročně u nás v důsledku této infekce zemřou tři až čtyři kojenci,“ uvedl Dražan.

„Vidět své malé miminko napojené na přístroje, zatímco kolem pobíhají lékaři a sestry, byl jeden z nejbolestnějších okamžiků mého života,“ popisuje Lucie Papežová. Její dcera Ema v pouhých šesti měsících bojovala s vážnými dýchacími problémy způsobenými RS virem.

Dívka do té doby nikdy nemocná nebyla, nákaza přišla náhle. Začala být neklidná, měla ucpaný nos a zvýšenou teplotu, její stav se navíc během dne zhoršil, začala zvracet a hůř dýchat. „Nevěděli jsme, co se děje. Byli jsme překvapení, jak se její stav rychle zhoršoval,“ popsala Papežová. Ema v nemocnici strávila dvě noci, ale její stav se nelepšil, proto musela být hospitalizovaná na JIP.

„Psychicky to bylo velmi náročné. Naštěstí se Emička za pár dnů začala zlepšovat,“ řekla Papežová. „Hodně nám to otevřelo oči. Dodnes, i když jsou všechny tři děti velké, jsou nejstresovější rýma a kašel, protože víme, že se to může zvrtnout v něco nebezpečného,“ dodala.

Proti RS virům lze využít monoklonální protilátky v podobě očkování, například v USA, Španělsku a Francii už jejich zahrnutí do prevence pomohlo snížit hospitalizaci dětí.

Česká legislativa ale s takovým použitím v prevenci v současnosti nepočítá. Stávající systém úhrad rozlišuje pouze léčivé přípravky a vakcíny. Monoklonální látky se ale řadí k moderním metodám prevence, které zatím nemají stanovený mechanismus úhrady z veřejného pojištění.

Nový systém hodnocení úhrad za vakcíny

Problém by mohl vyřešit návrh zákona, který zavádí transparentní systém hodnocení úhrad za vakcíny a léčiva na základě medicínských a ekonomických přínosů. Podle poslankyně za KDU-ČSL a předsedkyně Podvýboru pro veřejné zdraví, epidemiologii a prevenci Romany Bělohlávkové jde o krok k větší udržitelnosti a stabilitě zdravotnictví. Poslanci by o návrhu mohli začít rozhodovat příští týden.

„Jsem moc ráda, že se v rámci republiky stále posouváme a věřím tomu, že se posouváme dobrým směrem. Náš očkovací kalendář je velice kvalitní, naše děti mají možnost být očkovány proti řadě onemocnění, která jsme si před deseti lety ani neuměli představit,“ řekla Bělohlávková.

Ačkoliv očkování proti RS virům pro děti zatím v Česku dostupné není, těhotné ženy a senioři je k dispozici mají. Právě těhotné tak mohou svým dětem podle Dražana zajistit ochranu proti RS virům.

Preventivní účinek má také kojení či pravidelné mytí rukou, podle lékaře je také dobré nevystavovat děti pasivnímu kouření. Jak ale Dražan upozornil, očkování těhotných i dětí, ať už proti RS virům, chřipce či covidu, je v Česku zanedbané.

Podle předsedy České neonatologické společnosti Zbyňka Straňáka se těhotné ženy v Česku nechtějí proti RS virům očkovat. Například Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí evidoval za poslední rok jen 250 zájemkyň o vakcínu proti RS virům. Oproti tomu ve Spojených státech se nechá podle Straňáka očkovat přes 60 procent těhotných.

O vstupu nových vakcín do českého zdravotnického systému jedná ministerstvo zdravotnictví se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) i dalšími odbornými společnostmi. Podle náměstka ministra Jakuba Dvořáčka ale nejde jen o nastavení samotného nástroje, který zatím chybí. Důležitá je podle něj i kvalitní strategie vstupu látek do systému. „Zvolili jsme cestu, která je mnohem transparentnější,“ uvedl Dvořáček.