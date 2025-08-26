Nové injekce ochrání kojence před RS viry. Pediatři je začnou podávat na podzim

Do Česka míří nová zbraň proti RS virům. Jde o rozšířený, ale méně známý a hlavně podceňovaný patogen. Většině lidí způsobuje jen rýmu nebo kašel, ale nebezpečný je hlavně pro kojence. Vždy od října až listopadu do března může tento respirační virus za to, že se dusí stovky malých dětí. Mnohé potřebují kyslík. Tři až čtyři kojenci ročně zemřou.
Matky dosud mohly chránit novorozence tím, že se nechaly naočkovat v závěru těhotenství, aby jim předaly protilátky na první měsíce života. Zájem ale byl a je malý.

Letos poprvé však budou mít nejmenší děti šanci i na jinou ochranu – mohou zdarma dostat hotové protilátky. Zatímco v řadě zemí už novorozence chrání před RS viry nové léčivo Beyfortus s účinnou látkou nirsevimab, v Česku bude poprvé k dispozici až před nadcházející sezonou respiračních infekcí. Novinku v injekcích, které se píchají do svalu, by měli v příštích týdnech dostat pediatři v ambulancích i v nemocnicích s porodnicemi.

RS viry trápí stovky dětí ročně. Očkování pro ně ale zatím v Česku není

Nové léčivo pro kojence vyvinuly společně farmaceutické firmy Sanofi a AstraZeneca. Ředitel Sanofi Vaccines pro Česko Rami Mroueh upozorňuje, že nejde o vakcínu, po které se v těle teprve začnou tvořit protilátky, ale o monoklonální protilátku s téměř okamžitým účinkem.

„Děti dostanou do těla hotové protilátky, které jim asi na půl roku zajistí ochranu před infekcí dolních cest dýchacích způsobenou respiračním syncytiálním virem (RSV). To by mělo pokrýt obvyklou dobu, kdy se virus v Česku šíří,“ říká Mroueh. A dodává, že protilátky zaplatí české zdravotní pojišťovny všem kojencům jako prevenci pro jejich první sezonu RS virů.

„Děti do dvou let s rizikem závažného onemocnění touto infekcí mohou dostat protilátku také před druhou sezonou,“ doplňuje Mroueh.

Někdo může „chytit“ covid, chřipku i RS virus najednou, varuje imunoložka

Budou mít rodiče zájem?

Hotové protilátky ale dostanou jen děti, jejichž rodiče si to budou přát. Lékaři doufají, že pochopí přínos novinky, která v zahraničí snižuje počty hospitalizovaných dětí.

„První zásilku léčiva čekáme asi na konci září. Už teď rozdáváme maminkám letáčky, aby věděly, že na podzim mohou přijít na injekci, která ochrání nejmenší děti před těžkým průběhem nákazy RS viry v nadcházející sezoně respiračních infekcí. Kdyby šlo o moje dítě, injekci by určitě dostalo,“ líčí primář dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice Jan Boženský.

Každý rok od podzimu do jara totiž leží na jeho oddělení desítky dětí nakažených RS viry. „Mají rýmu, kašel, teploty, mnohé se dusí, protože se u nich rozvine zápal plic nebo zánět průdušek. Příjemné to není pro děti ani rodiče. Největší problém a riziko je to právě pro kojence,“ dodává primář.

RS viry. Neviditelný nepřítel, který může způsobit vážné komplikace

I podle Daniela Dražana, pediatra z Jindřichova Hradce, který je členem výboru České vakcinologické společnosti, je ochrana kojenců před RS viry zásadní z několika důvodů. Nakazí se jimi totiž většina dětí do dvou let věku a na nemoc neexistují cílené léky. Lékaři jim mohou ulevit jen léky na horečku, zvýšením příjmu tekutin a odsáváním dýchacích cest.

„Mnoho malých dětí končí v nemocnici na léčbě kyslíkem, některé na umělé plicní ventilaci. Vzácně dochází i k úmrtí,“ líčí Dražan. Podle něj je v Česku každý rok hospitalizováno s nákazou RS viry přes dva tisíce dětí do pěti let, většina kojenců do šesti měsíců věku. „Ve světě umírá každý rok okolo 100 tisíc nakažených dětí.

V Česku průměrně tři až čtyři ve věku do jednoho roku. Za šest let jich zemřelo 22,“ upozorňuje Dražan. Ohrožení jsou i senioři a chronicky nemocní. Dospělí ale mají možnost se před RS viry chránit vakcínou. Pro děti zatím žádná neexistuje.

Česká firma vyvinula trojtest. Funguje na chřipku, covid i RS virus

I proto lékaři doporučují ženám v poslední třetině těhotenství, aby se nechaly očkovat a přes placentu předaly protilátky novorozencům. K dispozici jsou dvě vakcíny určené hlavně pro starší či chronicky nemocné lidi, jedna z nich i pro těhotné ženy. Obě stojí okolo 5,5 tisíce korun. Pojišťovny na ně sice přispívají od několika set do dvou tisíc korun, ale i tak cena odrazuje.

„Vyšší cena vakcín, podceňování RS virů i obavy některých lidí z očkování jsou zřejmě hlavní důvody, proč je o prevenci před touto nákazou minimální zájem. Očkované je sotva jedno procento Čechů,“ míní epidemiolog a místopředseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. Podle něj by se těhotné ženy neměly bát očkování ve prospěch dětí a neměly by váhat s jejich ochranou, jakmile bude dostupná monoklonální protilátka pro kojence.

Bála se o syna, promodrával

O novinku má zájem Sabina Zídková z Pardubic, která se bojí návratu svých dvou starších potomků do školy. V březnu totiž přinesli domů RS viry, kvůli kterým nejmladší syn Jakub strávil devět dní na jednotce intenzivní péče.

„Školáci měli jen rýmu a kašel, ale Kubíček, kterému bylo jen pět týdnů, na tom byl hůř. O víkendu jsme opakovaně byli na pohotovosti,“ říká matka tří dětí. Poprvé jí lékaři doporučili odsávání a kapky do nosu. V noci se ale stav chlapce zhoršil. Hodně kašlal, přestal pít mléko, byl spavý a začal promodrávat. Poté už lékaři zjistili nález na průduškách, dehydrataci a klesající nasycení krve kyslíkem.

Když nejsou léky, pomůže na kašel u dětí med či inhalátor, říká pediatrička

„Hned nás hospitalizovali. Syn dostal kapačku na zavodnění a kyslík. Taky lék v inhalátoru, který jsme pak dostali i domů. Bylo to těžké, měla jsem o něj strach,“ líčí matka.

Očkovat proti RS virům se žena na konci těhotenství nenechala. Proč? „Nikdo mi to nenabídl a já nevěděla, že je to možné. Po své zkušenosti bych se očkovat určitě nechala,“ říká.

Teď se bude máma dětské lékařky ptát na protilátky pro nejmladšího syna. „Po nákaze je hodně oslabený. Za pár týdnů po první hospitalizaci jsme se do nemocnice vrátili znovu se zánětem průdušek. Bojím se, co nás čeká na podzim,“ dodává Zídková.

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

