Po Velikonocích začneme postupně rozvolňovat, odhadl premiér Babiš

„Pevně doufám, že to je poslední lockdown. Děkuji všem, kteří dodržují opatření,“ řekl premiér, podle kterého je nyní dobrou zprávou to, že se nárůst nově nakažených koronavirem zastavil.

„Máme pokles, ale čísla jsou strašně vysoká a hlavně je dramatická situace v nemocnicích. Na jednotkách intenzivní péče máme 1 730 pacientů, to je bohužel absolutní rekord, a 8 618 hospitalizovaných. Bude to ještě trvat,“ upozornil Babiš.

Předseda vlády zároveň odmítl sdělit, jaká bude muset být hranice v počtu nakažených a hospitalizovaných, aby vláda mohla hovořit o vítězství nad epidemií.

„Máme nového člena rady pro zdravotní rizika pana Smejkala, který mluví o čísle dvou tisíc nakažených. Ale samozřejmě to je o počtu hospitalizovaných. Zdravotníci bojují z posledních sil,“ upozornil.

Netvář pandemie Smejkal

Hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a člen Rady vlády pro zdravotní rizika Petr Smejkal nabídl ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému nabízí tým odborníků, který by měl po vzoru německého Institutu Roberta Kocha pomáhat vládě v boji proti epidemiím. V současné době tedy hlavně proti covidu–19.

Babiš by Smejkala chtěl za novou „tvář pandemie“. Epidemiolog to ale odmítá. „Měli jsme úspěšnou tvář, pana Prymulu. Ale bohužel to nějak nedopadlo, což mě mrzí. Máme i další epidemiology, například Rastislava Maďara nebo Jana Kulveita. Petr Smejkal je teď řekněme novou tváří, ale jestli se to stane, tak je to na jeho dohodě s ministrem zdravotnictví. Je pravda, že nikdy jsme neměli tváří šéfa hygieny, jako je to například v Maďarsku,“ řekl premiér.

Z jeho popudu ve funkci hlavní hygieničky končí Jarmila Rážová a nahradí ji Petra Svrčinová z Moravskoslezského kraje.

Babiš znovu žádal spoluobčany o trpělivost. „Chápu, že jsou naštvaní a frustrovaní, hlavně naši maturanti. Jsem přesvědčen, že pokud budeme dodržovat opatření, a my navíc očkujeme, což je světlo na konci tunelu, tak bychom to mohli tentokrát definitivně zvládnout,“ apeloval Babiš.

Premiér připustil, že protiepidemický systém PES nefungoval. „Už snad umíme odhadnout, jak by to mohlo být. Pevně doufám, že po Velikonocích si řekneme, kdy se vrátí děti do škol, kdy začnou sportovat a jak by to mělo vypadat,“ podotkl.