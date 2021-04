Dva kraje by mohly otevřít restaurace a kulturu, jiné ani školky, ukazuje mapa

Vláda v minulém týdnu představila balíčky, podle kterých se bude v Česku řídit rozvolňování. Plán vlády nestanovuje přesný časový harmonogram, průběh bude záležet na celostátním počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel za poslední týden.

Bez ohledu na celostátní incidenci případů se však 3. května v celém Česku otevře část služeb a pravděpodobně také obchody. Další rozvolnění pak nastane, až v celé zemi klesne počet případů na 100 tisíc obyvatel za poslední týden pod 100. Výrazné rozvolnění by však nastalo až pod hranicí 75 případů, kdy by se otevřely zahrádky restaurací, hotely či hrady a zámky.

Podle dat ministerstva zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky panuje aktuálně nejlepší epidemická situace v Karlovarském kraji. Na 100 tisíc obyvatel tam za poslední týden připadá 45 případů covidu-19. Pokud by se tedy rozvolňování řídilo podle jednotlivých krajů, dočkali by se tamní obyvatelé výrazného rozvolnění. Znovu by se totiž povolily aktivity a činnosti z „pátého balíčku“. Po čtyřech měsících by se tam tedy otevřely vnitřní prostory restaurací, posilovny, bazény či kina.

Podobně je na tom také Královéhradecký kraj, kde za poslední týden přibylo 54 případů na 100 tisíc obyvatel. Podle vládního balíčku by se tak tamním obyvatelům otevřely provozy a podniky ze „čtvrtého balíčku“. Tam spadají zahrádky restaurací, hotely, venkovní koncerty či hrady a zámky. Jelikož se však rozvolňování řídí celostátními hodnotami, obyvatelé se zatím do těchto provozoven nepodívají. Díky příznivé epidemické situaci tam vláda, stejně jako v Karlovarském kraji, umožnila alespoň návrat dětí do mateřských škol.



Dobře si vede také Plzeňský kraj, kde se děti v pondělí také vrátily do mateřinek. Podle počtu případů na 100 tisíc obyvatel za poslední týden by však kraj již nesplňoval kritéria nutná pro otevření zahrádek restaurací či hotelů. Oproti zbytku republiky se však jako jediný pohybuje na hranici rozvolnění v rámci „třetího balíčku“. Ten umožňuje provoz zbývajících služeb, které nebudou povoleny 3. května, a rozvolňuje také pravidla pro svatby a pohřby, kterých by se ve venkovních prostorech mohlo nově účastnit až 30 lidí.

Nejhorší jsou Prachatice a Vsetín

Další kraje jsou však od možného rozvolnění daleko. V Čechách se průměrná incidence v jednotlivých okresech pohybuje od 100 do 200 případů na 100 tisíc obyvatel za poslední týden. Výjimkou jsou Prachatice, které jsou s 318 nakaženými na 100 tisíc obyvatel jedním z nejhorších okresů v zemi. Celkově je ale situace horší na Moravě, zejména ve Zlínském kraji.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger před dvěma týdny na tiskové konferenci varoval, že situace v Česku není zdaleka stabilizovaná. „Je třeba být nadále opatrný, protože virus nezmizel,“ uvedl Arenberger s tím, že hranice pro stabilizovanou situaci je 100 případů na 100 tisíc obyvatel. V současnosti je však v zemi za posledních sedm dní 163 nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Balíčky, podle nichž se v Česku nově řídí rozvolňování:



Vláda v pondělí rozhodla o přesné podobě rozvolnění části služeb od 3. května. Lidé budou moci jít ke kadeřníkovi, na pedikúru či na kosmetiku. Budou k tomu potřebovat například nejdéle tři dny starý antigenní test, který mají lidé v odběrovém centru hrazený právě jednou za tři dny z veřejného zdravotního pojištění či až sedm dní starý PCR test.

Ve čtvrtek kabinet projedná také otevření maloobchodu. To by mělo 3. května nastat v případě, že se celostátní incidence dostane pod 100 případů na 100 tisíc obyvatel. V regionech, kde bude tato epidemiologická podmínka splněna, se mají otevřít i galerie, muzea a památky, ale bez skupinových prohlídek.

Zatím se neotevřou služby, při kterých dochází k narušení integrity kůže. Na rotačním principu se má za týden obnovit i výuka na druhém stupni základních škol, ale jen v krajích, kde je počet nakažených za posledních sedm dní menší než 100 na 100 tisíc obyvatel. Školáci by se tak do lavic měli vrátit pouze v Karlovarském, Plzeňském a Královéhradeckém kraji.