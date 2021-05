Česko rozvolňuje. Lidé vyrazili do fitness center i na zahrádky hospod

Po pěti měsících se v pondělí otevřely zájemcům zahrádky restaurací. Pro hospodské jde o moment plný naděje a očekávání. „Museli jsme doplnit skladové zásoby, objednat větší závoz piva. Očekáváme, že lidi budou natěšení,“ popsala Veronika Bubeníková, provozní benešovského Švejk restaurantu U Zimů Rádiu Impuls.

Je optimistická: věří, že navzdory chladnějšímu počasí lidé přijdou. „Nebojíme se toho. Lidé se už chodili ptát, chodili i pro pivo do kelímku,“ dodala.

Přesto bude rozjezd jen pozvolný. Restaurace se totiž bojí toho, co přijde na podzim. Zatím tak nenabízí všechna jídla z menu. Během dlouhé uzávěry navíc omezily personál a nyní tak vše zvládají jen v rámci rodiny.

„Nevíme, jak to bude, jak dlouho bude ještě zavřeno, nebo hlavně jak dlouho pak zůstane otevřeno. Takže jsme v takové nejistotě, že nevíme, jestli ty lidi nabírat a i oni sami se bojí přijít a dělat tuto práci, protože nejistota tam pořád bude,“ doplnila.

Cvičení v respirátoru

Podobně se naplno nerozjíždějí ani posilovny. Kvůli omezujícím opatřením proti šíření covidu-19 neplánovala původně manažerka ústeckého Fitness Factory Romana Navrátilová ani otevřít. Pravidel je totiž celá řada.

V posilovně může být na 15 metrů čtverečních jeden člověk, ve stejnou chvíli může cvičit deset lidí, všichni musí mít ochranu úst a nosu, vstoupit mohou jen klienti s negativním testem, ukončeným očkováním či do 180 dnů od prodělání nákazy a bez možnosti využití sprch.

„Až na přesně definované výjimky bohužel zatím musí mít cvičící respirátor. Respirátor nemusí nosit trenér, který je v prostoru sportoviště za účelem výkonu svého povolání. Dále mají výjimku ti, kteří se připravují v rámci organizovaného sportu na nějakou soutěž. Ale všichni ostatní respirátor mít musí,“ popsala dále v rozhovoru pro iDNES.cz prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

Největší problém ale podle ní je zmíněný strop v podobě deseti cvičících. „Finančně se to většině z nich absolutně nevyplatí. Pro malé provozy, kde budou mít teoreticky za celý den návštěvnost deset lidí po deseti hodinách, to smysl mít může. Ale všechny trochu větší provozy opravdu vážně zvažují, jestli mají otevřít,“ dodala.

Místo posilování rozvážení balíků

Celá řada posiloven přesto otevřela. Včetně zmíněného ústecké Fitness Factory. Během dlouhé uzávěry totiž došli na hranu svých ekonomických možností. „Povedlo se nám udělat během těch let, co jsme fungovali, nějakou rezervu. Když rezerva došla, tak jsme začali dělat malou autodopravu. Tím, že máme malou dodávku, tak jsme kontaktovali přepravní společnost, která nás okamžitě vzala, protože teď se hodně objednává, a díky tomu jsme přežili,“ uvedla manažerka Navrátilová.

Rozvážet lednice a koberce bude se svým partnerem, spolumajitelem posilovny, ještě do konce měsíce, dodala.



Její posilovna v pondělí přivítala první klienty ihned po otevření v 6:30. Do 8:15 si přišlo zacvičit asi patnáct lidí. Kapacita je kolem padesáti lidí, 15 metrů čtverečních na člověka vychází na 38 lidí. „Takže teď jsme na nějaké čtvrtinové kapacitě,“ uvedla manažerka.

Lidi, kteří přijdou a budou mít například pouze jednu dávku očkování, do posilovny obsluha pustí. „Ať si zhodnotí každý sám, jestli by si dokázal před hygienou nebo policií tohle obhájit,“ řekla Navrátilová. Ona sama totiž nemá pravomoci něco takového kontrolovat, doplnila.

Ti, co si chtějí jít zacvičit, než půjdou do práce a nemají možnost se po tréninku osprchovat, do posilovny zřejmě nezavítají. Používání společných umýváren je totiž zakázáno. Podle Navrátilové jde o další komplikaci. Dodala, že mohlo zůstat zavřeno do té doby, než bude epidemická situace stabilní a nebude nutné nařizovat tak přísná opatření. Kvůli tomu také se svým partnerem plánovala, že nechá zavřeno, dokud nebudou podmínky pro klienty příznivější.

Kromě fitness center se v pondělí otevřely třeba i zahrádky hospod, nově je také možné pořádat kulturní akce venku až pro 700 lidí. I zde ale platí podmínka negativních testů nebo ukončeného očkování.