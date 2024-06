Děti po rozvodu chtějí mámu i tátu bez omezení. Emoce nechápou, říká mediátorka

„Děti chtějí po rozvodu mámu a tátu bez omezení. Nechtějí poslouchat pomluvy a vyřizovat vzkazy,“ uvádí mediátorka a poradkyně pro rodiny Šaffková. Podle ní je důležité, aby si rozcházející se partneři uvědomili, že vědomé i nevědomé manipulacemi proti tomu druhému dítěti jen ubližují.

W4W rodičům připomíná, že manipulace do zdravé výchovy nepatří. Rozvod je sice krizová situace, při níž se dělají chyby, rezignovat na snahu dobře vychovávat ale nesmí. Dítě totiž potřebuje oba. „Musí vědět, že patří matce i otci bez ohledu na to, jak budou dál fungovat.“

„Pokud ho jeden nebo oba rodiče nutí vybírat si mezi nimi, nutí ho popřít část sebe sama. Z toho pak plynou dopady na psychiku a budoucí život,“ uvádí tisková zpráva dobročinné organizace.

Manipulace při rozvodu se často projevuje verbálně: Zpochybňováním kompetencí druhého rodiče (“Neumí správně pečovat.“)

Očerňováním (“Je zlý, nespolehlivý, ubližuje, nemá nás rád.“)

Programováním dítěte (“U něj ti bude smutno. U soudu pak řekni...“) Ale i neverbálně: Negativním hodnocením expartnera (povzdechy, gesty, mimikou nebo slovně)

Vyjadřováním nejistoty při předávání dětí (Zvýšeným emočním prožíváním, delším fyzickým kontaktem)

Rodiče by se podle W4W měli domluvit, jak ve výchově budou dál pokračovat. Pro tyto případy společnost poskytuje servis. Jeho cílem je, aby se rodiče jako první neobraceli na soud, ale pokusili se o budoucnosti potomků jednat společně. „Pokud to nezvládnou sami, projekt W4W: Servis rodiny jim nabízí vzdělávací přednášky a psycho-sociálně-právní poradenství,“ říká Šaffková.

„Rozpad vztahu by neměl znamenat ohrožení vztahů k dětem. Ty by měly přirozeně, za nově domluvených podmínek, pokračovat dál. Co nezletilým opravdu škodí a dává jim zároveň špatný příklad, je přetrvávající konflikt,“ vysvětluje odborná konzultantka projektu Markéta Nováková.

Rozvodovost v Česku se podle statistik drží na 40 procentech. Průzkumy však ukazují, že značná část dětí se po rozvodu s jedním z rodičů nestýká.