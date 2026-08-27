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Toman, který míří do čela civilní rozvědky, nemá dostatečnou bezpečnostní prověrku

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  11:00

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Prezident republiky Petr Pavel přijal vedoucí zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Na snímku je Miroslav Toman. (27. srpna 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Řízení Úřadu pro zahraniční styky a informace má od 1. října převzít diplomat Miroslav Toman. Vláda o jeho jmenování do čela civilní rozvědky ovšem rozhodla ve chvíli, kdy Toman nemá nutný nejvyšší stupeň prověrky „přísně tajné“.

Podle Tomanova životopisu, který měla vláda k dispozici a jejž získal server iROZHLAS.cz, je držitelem osvědčení „pouze“ na stupeň „tajné“. Aby Toman potřebné osvědčení na „přísně tajné“ získal, musí projít prověrkou ze strany mateřské rozvědky.

Národní bezpečnostní úřad má na prověrku pro stupeň „přísně tajné“ ze zákona až devět měsíců. U Tomana ji provádí samotná civilní rozvědka, jak dlouho jejím příslušníkům celý proces zabere, nelze v tuto chvíli odhadnout, píše iROZHLAS.

Změna v čele civilní rozvědky. Posoldu nahradí diplomat Toman

„S výkonem této funkce jsou spojeny jasně stanovené požadavky, mimo jiné v oblasti přístupu k utajovaným informacím. Tyto požadavky budou zcela jistě naplněny,“ vzkázal redakci iROZHLAS.cz ministr vnitra Lubomír Metnar skrze mluvčího resortu Adama Rözlera s tím, že podmínky budou splněny. Toman podle serveru na dotazy neodpověděl, rozvědka je odmítla komentovat. Také redakce iDNES.cz oslovila rozvědku a ministerstvo vnitra.

Toman se ve zpravodajských strukturách pohybuje od roku 1991, kdy působil ve Federální bezpečnostní informační službě (předchůdkyně BIS) a do roku 1999 zde vedl teritoriální odbor. Následně strávil deset let v ÚZSI, nejprve jako náměstek pro bezpečnost a logistiku a v letech 2008 až 2014 coby náměstek pro operativní činnost (1. náměstek). Působil také jako první tajemník na ambasádě ve Washingtonu.

Uplynulých dvanáct let působil v diplomacii: vedl zastupitelské úřady v Afghánistánu a Severní Makedonii. Aktuálně předčasně po dvou letech a devíti měsících ukončuje misi velvyslance v Bulharsku.

24. srpna 2026
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