Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dovolená s novým partnerem? Raději bez dětí. Mediátorka radí, jak zvládnout léto

Markéta Lankašová
  18:35

Fotogalerie2

Kamila Šaffková radí rozvedeným párům, jak nejlépe nastavit péči o děti. Působí jako rodinná poradkyně a mediátorka v organizaci Women for women. | foto: Women for women

Děti rozvedených rodičů zažívají v létě útrapy, dospělým se rozpadá stanovené střídání péče v pravidelných intervalech. Někteří bývalí partneři také odmítají dát souhlas s vycestováním do ciziny. Mediátorka radí, jak prázdniny dobře zvládnout. Plánovat by ovšem měli dospělí s velkým předstihem, třeba už v zimě.

Třináctiletá Linda tráví týden u mámy, týden u táty a jeho nové partnerky. Pravidelný rytmus se ale o prázdninách rozpadá. Podle toho, který z rodičů jí naplánuje jaký program. A taky podle toho, kde si přeje sama trávit čas. Bývalí manželé proto i přes precizní plánovaní musí vše řešit za pochodu.

Organizační hlavolam, který dvouměsíční prázdniny pro rodiny s dětmi představují, se u párů po rozchodu či rozvodu ještě komplikuje. Některé děti podle rodinné poradkyně trpí třeba i tím, že je rodiče „na sílu“ berou na dovolenou s novou rodinou. Jiné se dostávají do střetu bývalých partnerů o to, kdo potomkovi zařídí „lepší“ zážitek.

„Rodiče by vždycky měli mít na prvním místě zájem dítěte, jeho přání a potřeby. Neřešit tolik, kolik tábor či pobyt u prarodičů ukrojí z jeho nebo jejího času. A klíčová je komunikace a včasná dohoda,“ zdůrazňuje Kamila Šaffková, mediátorka a rodinná poradkyně z projektu Servis rodiny organizace Women for women.

Stává se dítě předmětem tahanic? Experti kritizují nová pravidla u rozvodů

Lindu o prázdninách čeká třeba návštěva babičky a sestřenice, protože se ale s rodinou rádi vídají oba její rodiče, dospělí se domluvili, že se při dceřině pobytu u příbuzných vystřídají. „Střídání sudých a lichých týdnů se nám přes prázdniny úplně sesypalo. Prohazujeme si víkendy, máma ji bude brát v srpnu na dovolenou, kam taky odjíždějí v polovině týdne. Takže vše domlouváme tak nějak za pochodu, hodně si voláme a řešíme, kdo má jaký program, u kterého by Linda chtěla být. Naštěstí nebydlíme daleko od sebe, v tom je to jednodušší,“ popisuje Tereza, nová partnerka Lindina otce Lukáše.

„S předstihem jsme si pevně stanovili dva termíny, kdy chceme vycestovat, abychom si mohli vzít volno v práci. My se chystáme na chatu v Česku, exmanželka k moři. Loni to bylo naopak. Chata se dala napasovat na můj soudem přidělený týden, dovolená u moře kvůli letenkám ne. Ostatní je dost variabilní,“ dodává Lukáš.

„Léto se nám po rozvodu prodraží“

Jiní rozvedení rodiče, Jana a Tomáš popisují, že léto se jim oproti dřívějšku výrazně prodraží. I kvůli tomu, že jejich práce zahrnuje směnný provoz a neumožňuje home office, musí řešit hlídání v době, kdy budou v práci, ale měli by mít děti u sebe. „Holky pojedou na dvě dovolené k moři, a to s každým z nás. Do toho máme zaplacené příměstské tábory a v polovině léta i dvoutýdenní tábor v chatkách, protože jinak bychom je museli nechat samotné doma,“ vypočítává Jana.

Ruší střídavou péči, zjednoduší rozvod. Jak občanský zákoník mění rozvody a výživné

Právě s takovým plánováním je podle Šaffkové ideální začít už v zimě, klidně hned v lednu. „Radím při tvoření prázdninového rozvrhu nehledět přísně na to, kdo má jaký týden dítě u sebe, ale zamyslet se, zda ústupek na mé straně znamená pro dítě nové zážitky. Stroze trvat na tom, že dítě předám expartnerovi pouze jen na jeho týden, je zbytečná komplikace. Usnadnit to může včasná domluva, i pro děti je lepší předvídatelnost. Řešit koncem června, jak to přes prázdniny bude, je nesmysl,“ říká Šaffková.

Že se plány na léto začínají spřádat čím dál dříve, potvrdil nedávno pro iDNES.cz i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Odvozuje to od termínů, kdy se spouští přihlášky na tábory. Výjimkou není spuštění přihlášek už v lednu a místa pak třeba v květnu rodiče hledají jen těžko. „Každý rok se čas přihlašování o něco posouvá. Pamatuju doby, kdy se přihlášky spouštěly v dubnu. Rodiče ale potřebují své léto plánovat dříve, takže se posouvají i přihlášky,“ poukázal Sedláček.

Letět? Hodí se souhlas

Tam, kde jsou bývalí partneři v konfliktu, logicky přibývá problémů. Rozdělení prázdninových dní se řešívají také soudně. Nedávno dokonce zasahoval i Ústavní soud, když žena nahlásila procesní pochybení v řízení. Soudci se nezeptali na názor dítěte a návrh na rozdělení dní protistrana od soudu před jednáním vůbec nedostala.

Rozvodová novela nepřinese dětem moc dobrého. Nastane problém, říká advokátka

Potíže mívají rozvedení rodiče také při cestách do zahraničí. Své o tom ví i Šimon, který chtěl loni svého syna vzít na pobyt do Turecka. Jenomže bývalá partnerka s vycestováním nesouhlasila. A tak se soudní cestou domáhal takzvaného nahrazení souhlasu druhého rodiče, aby na dovolenou se synem vůbec mohli odletět. „Obecně platí, že by se rodiče o větších cestách měli informovat navzájem. Pokud řeší konflikty, je dobré si souhlasy před cestou zajistit, případně to řešit právě soudně nahrazením souhlasu. A doporučuji ve vyhrocenějších případech přebírat dítě včetně jeho dokladů, aby jedna nebo druhá strana naschvál třeba nezadržovala pas,“ radí Šaffková.

Podle rodinné poradkyně je také důležité, kdo všechno se na dovolenou vydává. „Někteří lidé si myslí, že letní dovolená je ideální příležitost, aby se děti seznámily s novými partnery. Ale právě před tím rodiče dost varuji, zvlášť, když je samotný rozchod čerstvá záležitost. Děti jsou zraněné, mají obavy a potřebují si srovnat, že máma s tátou nejsou spolu. Je fajn dopřát dětem čas. To radši ať jedou na dovolenou dospělí bez dětí,“ upozorňuje mediátorka.

Zná však i případy, kdy se rozvedení rodiče snažili vymyslet společnou dovolenou pro dítě tak, aby ji trávilo s mámou i tátou zároveň. „Může se stát, že dětem tím jen zamotáme hlavu. Dost dětí vyvine nějaké úsilí a snaží se lepit rodinu zpátky dohromady. Společná dovolená může být jen falešnou nadějí pro dítě. Proto by ji měli rodiče pečlivě zvážit. Samozřejmě záleží, jak se to v rodině vysvětlí a nastaví,“ říká Šaffková.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

Dovolená s novým partnerem? Raději bez dětí. Mediátorka radí, jak zvládnout léto

Kamila Šaffková radí rozvedeným párům, jak nejlépe nastavit péči o děti. Působí...

Děti rozvedených rodičů zažívají v létě útrapy, dospělým se rozpadá stanovené střídání péče v pravidelných intervalech. Někteří bývalí partneři také odmítají dát souhlas s vycestováním do ciziny....

19. července 2026  18:35

Při slavnostech v Týně nad Vltavou se zhroutila tribuna, dva lidé se zranili

Ilustrační foto.

Při slavnostech v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se v sobotu večer zhroutila část tribuny. Lehčí zranění při tom utrpěli dva lidé. Tribuna se zhroutila v areálu sokolovny.

19. července 2026  18:16

Řidič v Mikulově srazil cyklistku na chodníku, na místě zemřela

Policejní auto.

Při dopravní nehodě v Mikulově na Břeclavsku zemřela v neděli odpoledne cyklistka. Srazilo ji auto, když stála na chodníku a chystala se přejít přes přechod. Záchranáři na místo vyslali i vrtulník.

19. července 2026  18:11

Rychlé svaly i smrt. Spotřeba steroidů v Česku vzrostla za deset let sedminásobně

Premium
ilustrační snímek

Být silnější, rychlejší, mít hezčí postavu. Kult fitness a obliba zápasníků v bojových show motivuje zejména muže obstarávat si osvalené tělo „zkratkou“, a to pomocí dopingu. Nejvíce oblíbená je kúra...

19. července 2026

Helloween stopli prodej lístků na Masters, festival zpestřili The Rasmus

Helloween na Masters of Rock (červenec 2026)

Vystoupení hvězdných Helloween bylo největším tahákem čtyřdenního festivalu Masters of Rock, který v neděli vrcholí ve Vizovicích. Do areálu tamější likérky přijelo dvacet tisíc lidí a drtivá většina...

19. července 2026

Bouřky lámaly stromy a ničily střechy, na Masters of Rock zrušili koncert

Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160...

Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160 výjezdů, nejvíce v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují...

19. července 2026  17:41

Zpátky do dob SSSR. Rusové se kvůli válce vrací k hotovosti, plat dostávají v obálce

Rusové čekají ve frontě na výběr hotovosti z bankomatu.

Rusové se po letech stále častějších bezhotovostních plateb vracejí k používání hotovosti. Důvodem jsou především časté výpadky mobilního internetu, které znemožňují platby kartou, ale také snaha...

19. července 2026  17:06

Smrskflace a skimpflace. Jakými triky výrobci zakrývají zdražování svých produktů

Rozmanitá kolekce čokolád Reese’s v obchodě ve městě Bath ve Spojeném...

Inflace a rostoucí ceny surovin nutí některé výrobce měnit receptury potravin. Někteří z nich si najímají odborníky, kteří hledají levnější náhražky tak, aby si zákazníci změn pokud možno nevšimli....

19. července 2026

Rybička ze zlata i vystřelovák pro Bonda. Nožířská firma drží řemeslo už přes dvě stě let

Premium
Ačkoliv moderní technologie jako CNC stroje a lasery zvýšily efektivitu výroby...

Když se řekne Rybička, většina Čechů si vybaví svůj první kapesní nůž. Malý zavírák s typickou rybou na střence provází už více než sto let několik generací a dodnes patří k nejznámějším českým...

19. července 2026

Hasiči kvůli větru evakuovali okolí shořelé budovy ve Zlíně

Šestým dnem pracují hasiči na likvidaci požáru skladové budovy ve Zlíně. Torzo...

Hasiči evakuovali v neděli odpoledne kvůli silnému větru čtyři budovy v okolí hořící výškové budovy ve Zlíně. Podle mluvčího hasičů Kamila Tlušťáka se ve třech budovách nikdo nenacházel a z poslední...

19. července 2026  16:47

Hotové peklo, popelem lehlo 100 domů. Norští hasiči řekli, co situaci zhoršilo

Rozsáhlý požár v norském Drammenu zničil více než stovku bytů a domů. (19....

Více než sto zničených domů, přes 400 evakuovaných lidí a požár, který se během několika minut rozšířil na celé sídliště. Očití svědci popisují katastrofu v norském Drammenu jako scénu z apokalypsy....

19. července 2026  16:41

Ať vězněné hamásníky střeží krokodýli, chce izraelský ministr. Inspiroval ho Trump

Krokodýl nilský. (27. dubna 2011)

Po vzoru amerického „Aligátořího Alcatrazu“ plánují Izraelci využívat pro bezpečnostní účely včetně hlídání věznic krokodýly. Záměr už loni v prosinci představil ministr národní bezpečnosti Itamar...

19. července 2026  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.