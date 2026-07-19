Třináctiletá Linda tráví týden u mámy, týden u táty a jeho nové partnerky. Pravidelný rytmus se ale o prázdninách rozpadá. Podle toho, který z rodičů jí naplánuje jaký program. A taky podle toho, kde si přeje sama trávit čas. Bývalí manželé proto i přes precizní plánovaní musí vše řešit za pochodu.
Organizační hlavolam, který dvouměsíční prázdniny pro rodiny s dětmi představují, se u párů po rozchodu či rozvodu ještě komplikuje. Některé děti podle rodinné poradkyně trpí třeba i tím, že je rodiče „na sílu“ berou na dovolenou s novou rodinou. Jiné se dostávají do střetu bývalých partnerů o to, kdo potomkovi zařídí „lepší“ zážitek.
„Rodiče by vždycky měli mít na prvním místě zájem dítěte, jeho přání a potřeby. Neřešit tolik, kolik tábor či pobyt u prarodičů ukrojí z jeho nebo jejího času. A klíčová je komunikace a včasná dohoda,“ zdůrazňuje Kamila Šaffková, mediátorka a rodinná poradkyně z projektu Servis rodiny organizace Women for women.
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Lindu o prázdninách čeká třeba návštěva babičky a sestřenice, protože se ale s rodinou rádi vídají oba její rodiče, dospělí se domluvili, že se při dceřině pobytu u příbuzných vystřídají. „Střídání sudých a lichých týdnů se nám přes prázdniny úplně sesypalo. Prohazujeme si víkendy, máma ji bude brát v srpnu na dovolenou, kam taky odjíždějí v polovině týdne. Takže vše domlouváme tak nějak za pochodu, hodně si voláme a řešíme, kdo má jaký program, u kterého by Linda chtěla být. Naštěstí nebydlíme daleko od sebe, v tom je to jednodušší,“ popisuje Tereza, nová partnerka Lindina otce Lukáše.
„S předstihem jsme si pevně stanovili dva termíny, kdy chceme vycestovat, abychom si mohli vzít volno v práci. My se chystáme na chatu v Česku, exmanželka k moři. Loni to bylo naopak. Chata se dala napasovat na můj soudem přidělený týden, dovolená u moře kvůli letenkám ne. Ostatní je dost variabilní,“ dodává Lukáš.
„Léto se nám po rozvodu prodraží“
Jiní rozvedení rodiče, Jana a Tomáš popisují, že léto se jim oproti dřívějšku výrazně prodraží. I kvůli tomu, že jejich práce zahrnuje směnný provoz a neumožňuje home office, musí řešit hlídání v době, kdy budou v práci, ale měli by mít děti u sebe. „Holky pojedou na dvě dovolené k moři, a to s každým z nás. Do toho máme zaplacené příměstské tábory a v polovině léta i dvoutýdenní tábor v chatkách, protože jinak bychom je museli nechat samotné doma,“ vypočítává Jana.
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Právě s takovým plánováním je podle Šaffkové ideální začít už v zimě, klidně hned v lednu. „Radím při tvoření prázdninového rozvrhu nehledět přísně na to, kdo má jaký týden dítě u sebe, ale zamyslet se, zda ústupek na mé straně znamená pro dítě nové zážitky. Stroze trvat na tom, že dítě předám expartnerovi pouze jen na jeho týden, je zbytečná komplikace. Usnadnit to může včasná domluva, i pro děti je lepší předvídatelnost. Řešit koncem června, jak to přes prázdniny bude, je nesmysl,“ říká Šaffková.
Že se plány na léto začínají spřádat čím dál dříve, potvrdil nedávno pro iDNES.cz i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček. Odvozuje to od termínů, kdy se spouští přihlášky na tábory. Výjimkou není spuštění přihlášek už v lednu a místa pak třeba v květnu rodiče hledají jen těžko. „Každý rok se čas přihlašování o něco posouvá. Pamatuju doby, kdy se přihlášky spouštěly v dubnu. Rodiče ale potřebují své léto plánovat dříve, takže se posouvají i přihlášky,“ poukázal Sedláček.
Letět? Hodí se souhlas
Tam, kde jsou bývalí partneři v konfliktu, logicky přibývá problémů. Rozdělení prázdninových dní se řešívají také soudně. Nedávno dokonce zasahoval i Ústavní soud, když žena nahlásila procesní pochybení v řízení. Soudci se nezeptali na názor dítěte a návrh na rozdělení dní protistrana od soudu před jednáním vůbec nedostala.
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Potíže mívají rozvedení rodiče také při cestách do zahraničí. Své o tom ví i Šimon, který chtěl loni svého syna vzít na pobyt do Turecka. Jenomže bývalá partnerka s vycestováním nesouhlasila. A tak se soudní cestou domáhal takzvaného nahrazení souhlasu druhého rodiče, aby na dovolenou se synem vůbec mohli odletět. „Obecně platí, že by se rodiče o větších cestách měli informovat navzájem. Pokud řeší konflikty, je dobré si souhlasy před cestou zajistit, případně to řešit právě soudně nahrazením souhlasu. A doporučuji ve vyhrocenějších případech přebírat dítě včetně jeho dokladů, aby jedna nebo druhá strana naschvál třeba nezadržovala pas,“ radí Šaffková.
Podle rodinné poradkyně je také důležité, kdo všechno se na dovolenou vydává. „Někteří lidé si myslí, že letní dovolená je ideální příležitost, aby se děti seznámily s novými partnery. Ale právě před tím rodiče dost varuji, zvlášť, když je samotný rozchod čerstvá záležitost. Děti jsou zraněné, mají obavy a potřebují si srovnat, že máma s tátou nejsou spolu. Je fajn dopřát dětem čas. To radši ať jedou na dovolenou dospělí bez dětí,“ upozorňuje mediátorka.
Zná však i případy, kdy se rozvedení rodiče snažili vymyslet společnou dovolenou pro dítě tak, aby ji trávilo s mámou i tátou zároveň. „Může se stát, že dětem tím jen zamotáme hlavu. Dost dětí vyvine nějaké úsilí a snaží se lepit rodinu zpátky dohromady. Společná dovolená může být jen falešnou nadějí pro dítě. Proto by ji měli rodiče pečlivě zvážit. Samozřejmě záleží, jak se to v rodině vysvětlí a nastaví,“ říká Šaffková.