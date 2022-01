Má roztroušenou sklerózu. Nemoc ho znehybnila jako pavouk svou oběť. Nasadila na tělo svěrací kazajku, ale čistou mysl a dar slova nechala. Je škodolibá. „Zní to hloupě, ale fakt, že mám to svinstvo, mi umožnil cestovat. Kdybych nebyl na vozíku, nikdy bych se nedostal do Santiaga de Compostela, do Turecka, nejel na Ukrajinu. Z vozíku těžím, nevnímám ho jako handicap,“ tvrdí Jan Dušek.