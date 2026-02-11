Tyč rozhýbe tělo i mozek. Vznikla pro lidi s roztroušenou sklerózou, pomůže každému

Tereza Krocová
  15:20
„Zelená, zima, zahrada.“ I náhodný výčet slov může pomoci rozhýbat tělo i mozek. Barevná tyč KOMMO vychází ze zkušeností fyzioterapeutů, kteří pracují s lidmi s roztroušenou sklerózou. Spojuje jednoduché cviky s úkoly pro paměť, pozornost či řeč a ukazuje, že posilování nervového systému nemusí být složité a vyhrazené jen nemocným. Funguje jako prevence i jako hravá forma cvičení proti bolavým zádům.
Odborníci představili novou cvičební pomůcku tyč KOMMO, která dokáže propojit mozek a tělo s využitím principů neurorehabilitace. (11. února 2026) | foto: Tereza Krocová, iDNES.cz

„KOMMO tyč můžeme například využít tak, že budeme cvičit základní cviky a u toho se dotýkat jednotlivých barev, které lektor říká. Jde to i ztížit, že bude jmenovat věci, které jsou stejně barevné či začínají na stejná písmenka,“ přibližuje studentka lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK) Gabriela Fišarová, která KOMMO techniku blíže zkoumala ve své bakalářské práci.

Zprvu nenápadná barevná tyč vychází ze zkušeností fyzioterapeutů, kteří pracují...

Pomůcka tak slouží pro duální úlohy, při nichž se zapotí mozek i tělo zároveň. Na tyči je osm různých barev, solmizační slabiky i čísla od jedné do šesti. „K fyzické aktivitě se tak dají připojit i jednoduché početní úkoly,“ podotýká Fišarová.

Práce s duálními úlohami je klíčová zejména u neurologických onemocnění, mezi něž patří i roztroušená skleróza. Ta narušuje přenos signálů v centrálním nervovém systému a postupně ovlivňuje pohyb, rovnováhu, pozornost i paměť. Cílený trénink, který propojuje fyzickou aktivitu s kognitivní zátěží, může pomáhat tyto funkce udržovat a posilovat nervové rezervy organismu.

Na bolavá záda i jako prevence proti „strašáku“

„Nejde o pomůcku pro hrstku nemocných. Může být opravdu pro každého,“ říká lékařka Eva Kubala Havrdová, která se věnuje léčbě roztroušené sklerózy. Podobných nástrojů, které by systematicky pracovaly s propojením těla a mozku, podle ní není mnoho. „Ukazuje se, že právě tento typ tréninku může fungovat i jako prevence jednoho z největších strašáků současnosti – Alzheimerovy choroby,“ dodává.

Roztroušenou sklerózu u mladých lékař často neodhalí, upozorňuje neuroložka

Potenciál širokého využití zdůrazňuje i Klára Novotná z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK. Podle ní je výjimečné, že cvičení vzniklo přímo z praxe a přirozeně propojilo rehabilitaci, prevenci i sport. „KOMMO lze přizpůsobit lidem, kteří mají problémy se zády, sportovcům, dětem i seniorům,“ říká.

S roztroušenou sklerózou žije na celém světě zhruba 2,8 milionu lidí, v Česku se jejich počet odhaduje na 25 tisíc a každý rok přibývá až 800 nových pacientů.

Nemoc se nejčastěji objevuje mezi 20. a 40. rokem života a častěji postihuje ženy. „Přestože se jedná o celoživotní diagnózu, správně vedená rehabilitace a pravidelný trénink mohou výrazně ovlivnit kvalitu života nemocných,“ uvádí Havrdová.

Právě z této zkušenosti vznikl celý koncept cvičení. V Domově svatého Josefa v Žirči, který se jako jediný v České republice věnuje lidem v pokročilém stadiu roztroušené sklerózy, se každoročně uskuteční více než 25 tisíc hodin individuální fyzioterapie.

„Otázka zněla, jestli existuje nějaká forma cvičení, kterou by bylo možné využít dlouhodobě, jednoduše a zároveň i mimo specializovaná zařízení,“ popisuje vznik projektu Jan Staněk, vedoucí fundraisingu a komunikace Domova svatého Josefa.

Roztroušená skleróza: nemoc, která zasahuje mozek i míchu. Jak ji poznat

Postupně se kolem myšlenky začal formovat multidisciplinární tým. Na vývoji se podíleli fyzioterapeuti, neurologové, komunikační agentura VML i studenti a designéři z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Projekt má za sebou více než 60 testovacích lekcí v rámci akademického výzkumu a je připravený k dalšímu rozvoji. V současnosti podle Staňka hledá partnery, kteří by pomohli dostat cvičení k širší veřejnosti.

Projekt má do budoucna i charitativní rozměr. „Pracujeme s modelem, který počítá s tím, že pokud se podaří najít investora a projekt uvést do praxe, může se část výnosů vracet zpět do péče o pacienty. Kdo bude cvičit KOMMO, ten bude i pomáhat,“ doplňuje Staněk.

Policie bleskově zadržela muže souzeného za utýrání jezevčíka. Plivl na svědkyni

Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti....

Teplický okresní soud poslal do vazby Vladislava Trejbala, jenž je obžalovaný v případu brutálně utýraného jezevčíka. Důvodem jsou obavy, že by mohl ovlivňovat svědky. Ukázalo se totiž, že na jednu...

11. února 2026  14:44

Rum, vaječňák i podivné odměny. Kontrola účetnictví školy odhalila milionové škody

Premium
Základní škola a mateřská škola na Novém Hradci Králové

Loňská hloubková kontrola hospodaření v Základní a Mateřské škole Nový Hradec Králové nejspíš ukazuje na systematické zneužívání. V účetnictví se objevilo sto lahví rumu a vaječného likéru, domácí...

11. února 2026  14:26

