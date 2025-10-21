Konečná, Bělobrádek či Hašek. Roztroušenou sklerózou trpí i známé osobnosti

  11:10
Roztroušená skleróza nezná hranice věku, pohlaví ani profesí. Postihuje politiky, sportovce i umělce a každému z nich zasáhne do života jinak. Zatímco Pavel Bělobrádek se s diagnózou naučil žít a dál působí ve veřejném životě, bývalý fotbalista Ivan Hašek mladší musel kvůli nemoci ukončit kariéru. Zpěvačka Tina se rozhodla pro vlastní, kontroverzní cestu bez léčby.
Roztroušená skleróza je závažné autoimunitní onemocnění, které napadá nervový systém a u žen se objevuje až dvakrát častěji než u mužů. Imunitní systém při ní napadá vlastní buňky a poškozuje nervová vlákna. Nemoc způsobuje mimo jiné únavu, poruchy citlivosti, problémy s rovnováhou, řečí i zrakem.

Lékaři dosud přesně nevědí, co nemoc způsobuje. Na vině může být genetika, stres, prostředí nebo kombinace těchto faktorů.

U každého pacienta má nemoc jiný průběh – někdo zvládá běžný život jen s menšími obtížemi, jiný postupně ztrácí schopnost samostatného pohybu. Nemoc zatím není vyléčitelná, ale moderní léčba dokáže zpomalit její vývoj a zlepšit kvalitu života.



