Konečná, Bělobrádek či Hašek. Roztroušenou sklerózou trpí i známé osobnosti

Roztroušená skleróza je závažné autoimunitní onemocnění, které napadá nervový systém a u žen se objevuje až dvakrát častěji než u mužů. Imunitní systém při ní napadá vlastní buňky a poškozuje nervová vlákna. Nemoc způsobuje mimo jiné únavu, poruchy citlivosti, problémy s rovnováhou, řečí i zrakem.
Lékaři dosud přesně nevědí, co nemoc způsobuje. Na vině může být genetika, stres, prostředí nebo kombinace těchto faktorů.
U každého pacienta má nemoc jiný průběh – někdo zvládá běžný život jen s menšími obtížemi, jiný postupně ztrácí schopnost samostatného pohybu. Nemoc zatím není vyléčitelná, ale moderní léčba dokáže zpomalit její vývoj a zlepšit kvalitu života.