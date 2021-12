Nemůže hýbat rukama, přesto pracuje jako ajťák. Pacientům pomáhají dary od lidí

Když před dvaceti lety Josefovi Tintěrovi lékaři sdělili, že má roztroušenou sklerózu, bylo to jako zlý sen. Dostupná léčba nepomohla a nemoc ho brzy upoutala na invalidní vozík. On to ale nevzdal. I přes zdravotní komplikace, které mu nemoc způsobuje, se nadále věnuje své práci a dalším lidem s podobnou diagnózou zajišťuje lepší sebeobsluhu.

Život na vozíku rozhodně nekončí, říká klient

Tintěru nakonec v roce 2016 přijali do Domova svatého Josefa ve Dvoře Králové nad Labem. Jde o jediné lůžkové zařízení pro takto nemocné pacienty v Česku.

„To datum si budu navždy pamatovat, protože se stal zázrak. Zdravotní pobyty jsou skvělé, ale když pak jedete domů, tak už najednou nemáte zajištěné cvičení a péči,“ popsal Josef své tehdejší pocity.