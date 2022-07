Trest za účast v bojích na Ukrajině pro Bělorusa platí, odpyká si 21 let

Dovolání Alexeje Fadějeva bylo odmítnuto, uvedl ve čtvrtek Adam Wenig, mluvčí Městského soudu v Praze, který se případem zabýval jako první instance. Odůvodnění zatím není v databázi Nejvyššího soudu dostupné.

Městský soud v Praze Fadějevovi nejprve uložil 4,5 roku vězení za účast v organizované zločinecké skupině. Podle vrchního soudu se však dopustil teroristického útoku, z něhož byl také původně obžalován.

Za ten muži podle trestního zákoníku platného do konce ledna hrozilo 12 až 20 let vězení, protože se ale činu dopustil v rámci organizované zločinecké skupiny, zvyšuje se hranice trestní sazby o třetinu. Odvolací senát proto verdikt výrazně zpřísnil.

V červenci loňského roku byl pravomocně odsouzen k 21 letům za mřížemi a vyhoštěn z České republiky na dobu neurčitou. Následně Fadějev podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

Fadějev se podle obžaloby na Ukrajině zapojil do konfliktu „v úmyslu aktivně podpořit separatistické skupiny na východě Ukrajiny, které usilují o odtržení od Ukrajiny a vytvoření samostatného státního útvaru, tzv. Doněcké lidové republiky“.

Alexej Fadějev je Bělorus, který žil dlouhodobě v Praze. Přiznal se k tomu, že se zúčastnil pomocných aktivit, přímé zapojení do bojů odmítl.

Obžaloba tvrdila, že muž do země vycestoval opakovaně, a to od října 2014 do května 2016. Nechal se vyzbrojit a podílel se na různých vojenských úkolech v řadách tzv. Republikánské gardy Doněcké lidové republiky.

Bělorus tvrdil, že videa, která zveřejňoval na svém facebookovém profilu a na nichž jsou muži střílející ze zbraní, vznikla jen na cvičišti. Uvedl, že se přímo do bojů nezapojil, zúčastnil se pouze pomocných aktivit. Nevěděl prý také, že tzv. Doněcká lidová republika byla vyhlášena v rozporu s ukrajinskou ústavou. Stejně tak se nezajímal o to, kdo činnost gardy financuje.

Boje na Ukrajině a české právo Česká republika samozvané republiky proruských separatistů neuznává a trvá na tom, že jimi ovládaná území, stejně jako Ruskem anektovaný Krym, jsou nedílnou součástí Ukrajiny. Český trestní zákoník definuje teroristický útok jako čin spáchaný proti České republice nebo mezinárodní organizaci, zároveň ale uvádí, že české právo poskytuje ochranu proti teroristickým činům i cizím státům. České právo zároveň nepovoluje vstup českých občanů do ozbrojených složek cizích států, prezident republiky však může v konkrétních případech udělit výjimku. Stalo se tak například u 103 Čechů, kteří v květnu vyjeli bojovat na Ukrajinu proti Rusům.

Konflikt na Ukrajině propukl v roce 2014 po svržení režimu proruského prezidenta Viktora Janukovyče a následné ruské anexi Krymu. Část Luhanské a Doněcké oblasti ovládli proruští separatisté a drželi ji mimo přímou kontrolu ukrajinské vlády. Letos v únoru na Ukrajinu vtrhla ruská armáda, separatistické jednotky bojují po jejím boku.