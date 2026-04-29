Vinen ve všech bodech. Cimického soud potrestal 5 lety za sexuální útoky i vydírání

Psychiatr Jan Cimický je vinen ve všech 39 bodech obžaloby, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 8. Za 35 případů vydírání a čtyři případy sexuálního útoku lékaře odsoudil k pěti letům vězení. Rozsudek je nepravomocný. Soud už předloni v listopadu lékaře uznal vinným ve všech bodech obžaloby, uložil mu pět let vězení a zákaz činnosti. Verdikt však zrušil odvolací senát. Muž vinu dlouhodobě popírá.

Cimickému také soud udělil desetiletý zákaz lékařské činnosti, poškozeným bude muset uhradit finanční odškodnění. Ženy po lékaři požadují dohromady zhruba šest milionů korun.

Podle obhájce Cimického Miroslava Kučerky soud v rozhodnutí nepředstavil nic nového. Proti rozhodnutí soudu se na místě odvolal.

Obvodní soud pokračuje v projednání případu psychiatra Jana Cimického obžalovaného ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. (27. ledna 2026)
Obvodní soud pokračuje v projednání případu psychiatra Jana Cimického obžalovaného ze čtyř znásilnění a desítek případů vydírání. (26. ledna 2026)
Případem obžalovaného psychiatra Cimického se znovu zabývá v jeho nepřítomnosti obvodní soud. Na snímku je obhájce Cimického Miroslav Kučerka. (25. září 2025)
Případem obžalovaného psychiatra Cimického se znovu zabývá v jeho nepřítomnosti obvodní soud. Na snímku je právní zástupkyně poškozených Lucie Hrdá (vlevo). (25. září 2025)
„Pro nás se de facto nic nezměnilo. Přiznám se, že nevím, k čemu se mám vyjádřit, protože to odůvodnění, které jsme slyšeli, byla citace rozsudku, který byl zrušený. Takže já jsem neslyšel jedinou odpověď na tu argumentaci, kterou jsme tam měli. Nemohu vám říct nic jiného, než že rozhodne pravomocně až soud druhého stupně,“ řekl novinářům po odchodu z jednání Kučerka.

„Jsem ráda, že to tak dopadlo,“ komentovala rozhodnutí soudu obhájkyně poškozených žen Lucie Hrdá. Dodala, že vzhledem k novele trestního zákoníků byla nakonec čtyři znásilnění překvalifikována jako sexuální útok.

Využíval akupunktury i zájmu o literaturu

„V novém rozsudku jsem upravil věty skutku přesně tak, jak o tom mluvily oběti při hlavním líčení,“ uvedl soudce Obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák. Do verdiktu přidal také následky, kterými ženy trpěly. Státní zástupkyně pro Cimického v závěrečné řeči navrhla pětileté vězení, jeho obhájce Miroslav Kučerka naopak navrhoval zproštění obžaloby.

Soudce Petr Novák při čtení rozsudku připomněl jednotlivé případy. Mezi oběťmi Cimického byly nejen pacientky, ale také studentky, které vyučoval. Často také využíval toho, že ženám nabídl akupunkturu. Ty pak byly paralyzované, nemohly se hýbat a bránit.

„V řadě případů zaútočil na poškozené až při několikáté návštěvě,“ dodal soudce. Cimický také pacientkám často předepisoval léky se silnou závislostí, aby si pojistil, že na další sezení dorazí. Svůj vliv a moc podle soudu také upevňoval tím, že během sezení s pacientkami mluvil o svých vazbách na známé a vlivné osobnosti.

Jiné poškozené zase oslovil během literárních akcí, na kterých vystupoval. Další byly jeho studentkami, které v lékařském zařízení vykonávaly praxi.

Psychiatr Cimický je vinen. Za znásilnění a vydírání dostal 5 let vězení

Soudce také vysvětlovat rozhodnutí soudu tím, že svědectví poškozených bylo vyhodnoceno jako důvěryhodné. „Hodnověrně popisovaly prostory, kde se útoky staly. Shodně popisovali jednání obžalovaného,“ četl soudce v rozhodnutí.

Soud zároveň došel k závěru, že se poškozené navzájem neznaly. „Nejsou mezi nimi vztahy a soud nenašel důvod, proč by neměly vypovídat pravdivě.“

Soud původně plánoval vynést nový rozsudek už v lednu, nakonec však znovu otevřel dokazování, a to proto, aby se obhájce mohl seznámit se zdravotnickou dokumentací týkající se jedné z poškozených žen. Ve středu měl soud v plánu neveřejný výslech znalkyně, závěrečné řeči i vyhlášení rozhodnutí.

Cimický čelil původně obžalobě z 35 skutků vydírání a čtyř znásilnění, kterých se podle státní zástupkyně dopustil mezi lety 1979 a 2019. Poškozené ženy byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, které Cimický po odchodu z Bohnic založil. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi.

Lékař a spisovatel se zúčastnil pouze prvního hlavního líčení v lednu 2024, kdy odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoli sexuálního nátlaku. Uvedl, že jeho jednání bylo vždy vedeno pouze s úmyslem a cílem léčit pacienta. Pokud ho některá z pacientek pochopila jinak, omlouvá se a chápe to jako profesní selhání, uvedl tehdy psychiatr. Z dalších soudních jednání se omluvil.

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Kdo po Řehkovi? Babiš dostal čtyři jména, nominaci bude řešit po návratu z Asie

Předseda vlády Andrej Babiš a 1. místopředseda vlády a ministr hospodářství...

Od našich zpravodajů v Kazachstánu Premiér Andrej Babiš během návštěvy Kazachstánu potvrdil, že se zabývá výběrem nového náčelníka generálního štábu. Ministr obrany Jaromír Zůna mu předložil seznam čtyř kandidátů, kteří by mohli v...

29. dubna 2026  13:57,  aktualizováno  14:52

Dva pobodaní před synagogou. Vlna násilí proti Židům v Londýně neustává

Britská policie zadržela muže, který před synagogou ve čtvrti Golders Green na...

Britská policie ve středu zadržela muže, který před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva lidi. Terčem útoku byli Židé. Web The Times of Israel (ToI) dodal, že muže po...

29. dubna 2026  14:47

OPEC čeká těžká zkouška. Odchod Emirátů mohou následovat další

Logo OPEC na budově ústředí kartelu ve Vídni

Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC zaskočilo dlouholeté partnery a může zásadně proměnit rovnováhu sil na globálním ropném trhu. Třetí největší producent Organizace zemí vyvážejících...

29. dubna 2026  14:42

Náhle zemřel frontman VHS Adam Vitásek. Punková kapela rovnou ohlásila konec

Zemřel frontman punkové kapely VHS Adam Vitásek.

Velmi nečekaně zemřel hudebník a zakládající člen punkové kapely VHS Adam Vitásek. Smutnou událost oznámili jeho kapelní kolegové na Facebooku. Přesná příčina smrti prozatím nebyla uvedena. Kapela...

29. dubna 2026  14:40

Okamura a Foldyna letí do Bělehradu. V plánu je setkání s Vučičem i EXPO

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Od našeho zpravodaje v Srbsku Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamury a poslanec Jaroslav Foldyna (oba SPD) ve středu odletí do Srbska. Během dvoudenní návštěvy Bělehradu se Okamura potká také s prezidentem Aleksandarem...

29. dubna 2026  10:30,  aktualizováno  14:36

Evakuace a zásah policie. Muž v Jablonci vyhrožuje napadením, může být ozbrojený

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje...

Policisté zasahují ve Smetanově ulici v Jablonci nad Nisou, kde muž vyhrožuje fyzickým napadením. Podle sdělení policie může být ozbrojen. Na místě jsou i další záchranářské složky. Probíhá evakuace...

29. dubna 2026  13:24,  aktualizováno  14:34

Bezprecedentní zákrok. Maďarský lékař operoval pobodaného muže přímo na ulici

Maďarský lékař operoval pobodaného muže přímo na ulici

Chirurg maďarského Národního onkologického ústavu v neděli zachránil život pobodanému muži, když mu přímo na ulici provedl improvizovanou operaci srdce, na němž mu zašil bodnou ránu. Podle ústavu šlo...

29. dubna 2026  14:18

Hoří les na Teplicku. Hasiči povolali vrtulník, práci jim komplikuje vítr

Celkem třináct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů především z...

U požáru lesa v Oseku na Teplicku zasahují zhruba od středečního poledne hasiči. Oheň je v nepřístupném terénu. Zásah navíc komplikuje silný vítr.

29. dubna 2026  14:15

Omezení pravomocí prezidenta? Výbor návrh nepodpořil, nedal ani doporučení

Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejném slyšení s názvem Bezpečnost...

O zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací bude Sněmovna hlasovat bez doporučení ústavně-právního výboru. Zpravodaj Karel Haas...

29. dubna 2026  14:09

Jan Cimický si léta pěstoval dokonalou image. Slavný psychiatr podal ruku zlu

Jan Cimický trvá na své nevině.

Mnoho let patřil mezi lékařské celebrity, čtvrt století byl spjat s psychiatrickou nemocnicí v Praze Bohnicích. Když chtěl prezident Miloš Zeman doktora Jana Cimického vyznamenat, vyšlo najevo, že...

29. dubna 2026  14:02

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Ukrajina zaútočila až v dalekém Permu, sestřelila rekordní počet dronů

Ukrajina hlásí zásah 1500 km vzdálené přečerpávací ropné stanice v ruském...

Ukrajinská protivzdušná obrana v březnu sestřelila více než 33 000 ruských dronů různých typů. To je nejvíce za měsíc od chvíle, kdy Moskva invazi do sousední země před více než čtyřmi lety zahájila,...

29. dubna 2026  11:16,  aktualizováno  13:53

Nejvyšší soud odmítl dovolání exposlance Wolfa, který se roky skrýval v Paraguayi

Petr Wolf před zahájením soudu. (27. ledna 2012)

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání bývalého poslance Petra Wolfa, jenž byl v Česku v roce 2012 odsouzen za dotační podvod, poté uprchl a skrýval se v Paraguayi. Od loňska je opět v Česku a znovu mu...

29. dubna 2026  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.