Kdo může za dopravní kolapsy v Praze? V duelu se střetne Hřib s Scheinherrem

Když minulý týden Hřib novinářům představil soubor čtyř opatření ke zlepšení plynulost dopravy v Praze, obratem si vysloužil kritiku opozice i svého předchůdce Adama Scheinherra.
Pražští zastupitelé však den poté jeho návrh odmítli projednat. Proti zařazení bodu na program hlasovali zastupitelé opozičních hnutí ANO a SPD, ale také koaliční zastupitelé ze SPOLU. Těm vadilo, že Hřib nepředložil materiál nejprve do rady.
Zastupitelé neprojednají Hřibův plán zlepšení dopravy, proti byla nejen opozice
„Zdeněk Hřib si po třech letech ve funkci vzpomněl, že má zpracovat analýzu na soutěžení podle doby realizace. Je to zbytečná analýza, protože to není žádná novinka. Zavedl jsem to během minulého volebního období. Soutěžili jsme takto například Barrandovský most, Strakonickou, Václavák nebo tramvajovou trať na Dědinu. Schovávat se za analýzy je alibismus, jak nic reálně neudělat,“ uvedl Scheinherr s tím, že by Hřib měl dát jednoznačný pokyn, ať se to tak děje.
Uzavírky, zúžení a kolony
„Tady předtím kolony nikdy nebývaly.“ Věta, která se v posledních týdnech pravidelně objevuje na sociálních sítích u fotek kompletně ucpaných pražských ulic. Dopravní situace je tento podzim špatná. Kolony navíc blokují i tramvaje a autobusy, takže už nezbývá moc způsobů, jak se někam rychle dopravit.
Důvodem je mimo jiné mnoho uzavírek a zúžení, a to především na hlavní tazích a výpadovkách.
Jednou z největších a hlavně dlouhodobých komplikací je výstavba tramvajové trati a oprava stropní desky stanice metra před Národním muzeem. Omezení tu navíc ještě chvíli potrvá, dopravní podnik počítá se zprovozněním trati až v polovině příštího roku.
Kvůli obnově tramvajové tratě kolabují i Vinohrady a Žižkov. Dopravní podnik opravuje koleje v ulici Jana Želivského v úseku Vinohradská – Olšanská, a to až do konce listopadu.
Problémy způsobují také zúžené hlavní tahy z města a do města. Až do poloviny prosince je třeba částečně uzavřená Českobrodská v místech křížení s Průmyslovou v Praze 9. Pracuje se také na Poděbradské, extrémně vytížené Štěrboholské a zároveň o víkendech na Kbelské.
Jak zlepšit plynulost dopravy v Praze? Náměstek Hřib představil balíček opatření
Opozice, koalice nebo třeba i herec Michal Suchánek viní náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba. Ten se obhajuje tím, že není úplně přesné říkat, že doprava v Praze kolabuje, protože její intenzita je teď oproti průměru horší jen o jednotky procent. „Na infrastruktuře je obrovský dluh, který my teď řešíme tím, že investujeme do oprav,“ zdůvodňuje Hřib množství uzavírek.
Kdo tedy může za ucpané pražské silnice? Existují jednoznačná efektivní řešení pro dopravní situace v metropoli? Jak město koordinuje uzavírky? Potřebuje Praha další tunely, jako je Blanka? Kdy bude dostavěn městský okruh? A může vše vyřešit kvalitní hromadná městská doprava? Nejen na to se bude ptát svých hostů v duelovém Rozstřelu moderátor Vladimír Vokál. Své dotazy prostřednictvím formuláře posílejte i vy.