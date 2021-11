Nelhostejnost by v nás měla zůstat, říká spoluzakladatel Ceny Michala Velíška

„Snažila jsem se fungovat jako před tím,“ popsala Eliška Sommerová svůj osud po události, kdy se před šestnácti lety mezi ní a útočníka, který ji ohrožoval, postavil Michal Velíšek. V té době jí bylo dvacet a studovala vysokou školu. Musela pak navštěvovat psychoterapii. „Měla jsem štěstí. V rodině máme psychology profesionály,“ vypráví s tím, že jí psychoterapie pomohla. Událost byla tehdy sledovaná médii a dotýkala se všech stran.



Eliška zůstávala dlouhou dobu v anonymitě. Právě i kvůli tlaku ze strany Velíškových a médií. „Teď jsme s Ivou (vdova po Michalu Velíškovi, pozn. red.) v kontaktu a naše vztahy jsou vřelé,“ říká.

V té době se také sešla s Vítězslavem Vurstem, spoluzakladatelem Ceny Michala Velíška. „Lépe se mi mluvilo s někým, kdo je nezúčastněný,“ přiznala, proč tehdy souhlasila se schůzkou. „Šlo mi trochu i o to, vytvořit most a srazit některé hrany,“ pospal důvody setkání s Eliškou i Ivou Vurst. Nakonec obě strany souhlasily se společnou schůzkou.

Cena Michala Velíška Ve čtvrtek 4. listopadu se po šestnácté předává Cena Michala Velíška. Uděluje jí Nadace ADRA a televize Nova za odvahu při záchraně života. Oceněni mohou být dospělí i děti, kteří pomohli zachránit život druhého člověka. Zachránci nesmí být profesionálové, tedy lékaři, policisté, vojáci nebo hasiči.



„Všichni tři to máme v živé paměti. Bylo to pro mě velmi silné. Eliška vzala růži a šli jsme k Ivě, která upekla bábovku,“ popisuje první společnou schůzku Vurst. Dodal, že tehdy bylo pro Ivu Velíškovou důležité slyšet příběh z druhé strany. „Některé příběhy jsou jako vzácné korále. Jeden z nich je i tento,“ vzpomínal na setkání. Pro Elišku to bylo zásadní a přiznala, že zároveň měla strach. „Ukončily jsme tím etapu a mohly jsme později navázat,“ řekla. Pět let poté se shledaly znovu.



„Zhruba pět let po schůzce Eliška souhlasila, že se do projektu také zapojí. Od té doby je členkou výboru Ceny Michala Velíška,“ popisuje Vurst. Dodal také, že na první konferenci, kde Sommerová vystoupila se svým příběhem, ji manželka Michala Velíška nejdříve nepoznala. „Ve chvíli, kdy skončila, Iva stála vzadu. Prošla celým sálem a Elišce veřejně poděkovala za svědectví a objaly se,“ popisuje emotivní zážitek Vurst.

Kromě hlavní ceny se uděluje i dětská kategorie do patnácti let, kde oceňují všechny nominované. „Nejmladší byly tři a půl roku. Zachránila svého mladšího bratra, který se topil ve studně,“ přiblížil příběh Vurst. Další je seniorská kategorie od osmdesáti let. „V hlavní kategorii jsme dostali za šestnáct let přes tisíc nominovaných příběhů. Cena nese myšlenku nelhostejnosti,“ řekl její spoluzakladatel.



„Kromě toho, že pročítáme každou nominaci, tak také ověřujeme, zda jsou příběhy pravdivé,“ uvedl. Ve výboru jsou tak zástupci policie i hasičů, kteří se dostanou k potřebným datům. Výbor vyselektuje tři nominované příběhy a následně veřejnost určí hlasováním vítěze. Letos porota vybrala i čtvrtý osud. „Ve čtvrtém příběhu není prvek násilí, ale je to velmi silný příběh nelhostejnosti, která by v nás měla zůstat,“ popisuje Vurst.



Vurst také dodal, že si osobně myslí, že existují dva projevy nelhostejnosti. „Není mi lhostejné, že někdo například znečišťuje životní prostředí. A druhý je, když se vedle mě něco děje a já se neotočím zády,“ popsal Vurst. Ne každý chce ale být oceněn a medializován. „Každý držitel ceny nakonec dodá, že se zachoval jako normální člověk,“ uvedl Vurst.

Myšlenku udělování ceny Michala Velíška vnukl Vítězslavu Vurstovi jeho syn. „Volal mi a říkal, že si dovede představit, že by se měla dávat cena Michala Velíška,“ upřesnil spoluzakladatel. Cena poté vznikla asi do tří dnů od telefonátu. Udělování samotné ceny ale předcházelo zařizování. „Museli jsme mít souhlas s použitím jména Michala Velíška,“ upřesnil. „Kontaktovali jsme rodinu, ale také druhou stranu - Elišku Sommerovou,“

