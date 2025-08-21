Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

„Češi mají hlubokou nedůvěru k institucím, včetně těch náboženských. Díky tomu u nás kvete alternativní scéna – od ezoteriky přes různé terapie až po energie a věštění,“ říká religionista Zdeněk Vojtíšek z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Podle něj se ezoterismus stal součástí mainstreamu a dnes je zdaleka nejrozšířenějším „náboženstvím“ v Česku.

„Mám pocit, že Česko je země zaslíbená alternativnímu náboženství. Na rozdíl od etablovaných církví u nás kvete scéna, které se někdy nehezky říká ezo. Jsou to energie, pozitivní myšlení, desítky psychoterapeutických směrů nebo různé typy věštění. Má to klientský charakter: přijdete, zaplatíte, odejdete,“ vysvětluje Vojtíšek v pořadu Rozstřel.

Podle něj se situace změnila po pandemii covidu.

„V devadesátých letech to bylo nové a naráželo to na odpor. Dnes, když někdo mluví o kosmických energiích nebo čakrách, to už nikomu nepřijde divné. Už to není výstřednost, ale mainstream. Západní ezoterismus je u nás nejrozšířenějším náboženstvím,“ tvrdí religionista.

Nedůvěra k institucím

Podle Vojtíška má český vztah k náboženství historické kořeny. „České národní obrozenecké hnutí se dostalo do konfliktu s katolickou církví, která byla spojena s Habsburky. Většinový postoj byl: jsem sice katolík, ale církev je nepřítel. Lidé ztratili důvěru k institucím a začali se od nich distancovat. Dnes se to vyjadřuje větou: jsem ateista, nechci mít s církví nic společného,“ říká.

Tento postoj podle něj posílili i Masaryk, Beneš a komunisté. „Komunisté to jen natřeli jinou barvou, ale dlouhodobá nedůvěra k institucím je charakteristickým rysem české společnosti,“ dodává Vojtíšek.

V debatě o nových náboženských hnutích zdůrazňuje, že označení „sekta“ je problematické. „Sekta je nadávka. Některá společenství jsou skutečně nebezpečná, ale slovo sekta je hodnotící nálepka. Daleko lepší je konkrétně pojmenovat, co je v tom společenství problematické – třeba velká míra kontroly nad jednotlivci, fyzické tresty dětí nebo střídání partnerů,“ vysvětluje.

„Když přijde rodina a řekne: náš syn je v sektě, tak první věc, kterou jim radím, je nepoužívat to slovo. Jen by tomu člověku nadávali a situaci zhoršili,“ doplňuje.

Vztah vůdce a stoupenců

Podle Vojtíška není hlavním problémem dezinformace nebo „bludy“, ale vztah vůdce a následovníků.

„Nová společenství nemohou vzniknout demokraticky. Vždycky je tam vůdce a stoupenci. My to vidíme jako manipulaci shora, ale je to oboustranný vztah – stoupenci vytvářejí vůdce, přisuzují mu nadpřirozené vlastnosti, a tím z něj dělají charismatického jedince,“ vysvětluje.

Podle něj je klíčové, aby se časem vytvořily kontrolní mechanismy, jako je tomu v etablovaných církvích. „Když se to ale utrhne ze řetězu, může to dopadnout tragicky. Říkám studentům, že charisma je jako oheň: v kamnech je užitečný, ale když si s ním nová hnutí hrají na podlaze, může shořet celý dům,“ varuje.

Na otázku, kolik je dnes v Česku problematických společenství, odpovídá:„Možná kolem čtyřiceti. Ale slovo nebezpečné je zavádějící. Můžu pokládat za rizikové společenství, které se nikdy neprojeví, a naopak mi unikne skupina, která se později stane kriminálním případem, jako v Kutné Hoře. Podobné problémy bychom ale našli i v jiných pěti až deseti společenstvích,“ připouští Vojtíšek.

Podle něj proto není řešením regulace ze strany státu. „Velmi bych se bál regulačního úřadu, jako mají Francouzi nebo Belgičané. Takové instituce mají tendenci problém uměle nafukovat. Měli bychom jít jen po kriminálních činech a zbytek nechat přirozenému vývoji,“ říká.

Co je lež a co je pravda? Lžou lidé, kteří tvrdí, že Země je placatá? A jak tedy bojovat s dezinformacemi a konspiračními teoriemi? I na to odpovídal v Rozstřelu religionista Zdeněk Vojtíšek.

Hostem pořadu Rozstřel je doc. Zdeněk Vojtíšek, religionista, odborník na sekty
Hostem pořadu Rozstřel je doc. Zdeněk Vojtíšek, religionista, odborník na sekty
