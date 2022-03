Co udělal konflikt na Ukrajině s preppery. V Rozstřelu odpoví jeden z nich

Zvedá se zájem Čechů o bunkry, kryty, zbraně i střelivo. Dokonce se lidé začali se mnohem víc hlásit do armádních aktivních záloh. Vojenský konflikt nedaleko našich hranic zřejmě zasahuje hluboko do české společnosti. A co česká komunita prepperů?

Změnilo se prepperství v Česku v návaznosti na zvýšené bezpečnostní riziko v Evropě? Odpovídat bude český historik a sám aktivní prepper Viktor Grossman.

Grossmann, který vystudoval historii na Masarykově univerzitě nyní působí jako šéfredaktor časopisu Přežít. Ten se zaměřuje na zbraně, sebeobranu a přežití v extrémních situacích.

Co je „prepperství“ Prepper je člověk, který se připravuje na budoucí krizovou situaci. Mnoho prepperů počítá s tím, že nastane konec světa tak, jak ho známe a bude nutné žít bez výdobytků moderní civilizace. Očekávají například situace jako války, jaderné konflikty, ekonomické krize či přírodní katastrofy.

Co všechno je vlastně prepperství? Jaké jsou základní pravidla českých prepperů? Na co všechno je dobré být dnes připraven? Na to vše bude v Rozstřelu odpovídat Grossmann.

Mimo jiné poodhalí, jak vypadá taková prepperská domácnost a jak je na případnou katastrofu vybaven.

Vladimír Vokál se ve čtvrtečním Rozstřelu zeptá také na hranice mezi rozumnou přípravou na přicházející válku či nehodu a zbytečnou panikou, která mezi lidmi šíří strach.