To nejlepší z Rozstřelu 2025: Marhoul, Neužil nebo Čermáková

Martin Mašek
Rozstřel   10:00
Každý všední den pro vás iDNES.cz vysílá publicistický pořad Rozstřel a v něm rozhovory se zajímavými osobnostmi napříč profesemi. Producent Václav Marhoul srovnávající Trumpismus a McCarthyismus. Pak manažerka Senta Čermáková o rozvoji AI dovedností. A nakonec moderátor Miloš Pokorný vzpomínající na Patrika Hezuckého. I takoví byli naši hosté roku 2025. Začneme hned zostra, v dubnu zavítala odbornice na radikalizaci dětí Barbora Vegrichtová.

Chtěl by se Miroslav Donutil stát prezidentem? A proč se vůbec taková otázka nabízí? Jednu hlavu státu totiž ztvárnil v novém seriálovém thrilleru Moloch, který od čtvrtka nabídne Canal+. „Prezidentem bych být nechtěl a ani nemohl. Prezident musí mít znalost řeči, politiky, kultury, národů… a to je všechno, co nemám. Jsem rád, že se jím stal Petr Pavel, jeho jednání si vážím,“ říkal také Miroslav Donutil loni v květnu v rozhovoru s Monikou Zavřelovou.

Režisér a scenárista Václav Marhoul měl natočit historický film o nechvalně proslulém americkém senátorovi Josephu McCarthym. Projekt však kvůli financím nevyšel. Marhoul ale hluboce pronikl do tématu a v pořadu Rozstřel v květnu loňského roku promluvil i o postavě, která měla hrát v jeho filmu klíčovou roli – právníkovi Royi Cohnovi, který stál za vzestupem Donalda Trumpa.

„Infarkt bych chtěl dostat buď v Česku, nebo v Nizozemsku.“ V červencovém Rozstřelu to řekl Petr Neužil, přednosta Kardiologické kliniky 1. LF Univerzity Karlovy a Nemocnice na Homolce. „Obě země mají nejlepší léčbu akutního infarktu myokardu, kde je nejdostupnější intervenční léčba. V rozhovoru s moderátorem Vladimírem Vokálem mluvil i o známých pacientech, o kávě i o tom, proč se snaží „urvat“ co nejvíce pacientů kardiochirurgům.

Umělá inteligence už teď mění svět práce. Například v Americe již zasahuje ty nejlépe placené profese a výrazně také omezuje příležitosti pro juniory. Jak nebýt překvapený a na moderní technologie, které zásadně ovlivní náš pracovní trh, se dobře připravit? Nejen o tom v listopadovém Rozstřelu hovořila manažerka a expertka na rozvoj AI dovedností Senta Čermáková.

Když v uplynulém roce uprostřed prosince moderátor Miloš Pokorný mluvil v Rozstřelu o svém kolegovi a kamarádovi Patriku Hezuckém, střídal se smutek s úsměvem. Vzpomínal na jejich večírky z éry Evropy 2, na legendární ranní show s Leošem Marešem, na nekorektní humor i na podcast, který Patrika držel při životě až do posledních týdnů.

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Zapálené koše, zbytky pyrotechniky. Hasiči řešili 259 požárů, méně než loni

Praha slavila příchod nového roku. (1. ledna 2026)

Česko oslavilo vstup do nového roku. Hasiči během silvestrovské noci vyjížděli po celé republice k celkem 259 požárům. Bylo jich tedy o 98 méně než na přelomu roku 2024/2025. Většina případů byla...

1. ledna 2026  8:15,  aktualizováno  10:27

V Rakousku zemřel při výstupu na horu Breithorn devětačtyřicetiletý Čech

Během kalendářního roku vzlétne vrtulník v rakouských Alpách ke čtyřem tisícům...

V rakouském Salcbursku zemřel ve středu při výstupu na horu Breithorn devětačtyřicetiletý Čech. Informovala o tom APA s odvoláním na místní policii. Podle ní muž zřejmě uklouzl na obtížné a zasněžené...

1. ledna 2026  10:06,  aktualizováno  10:19

Uděláme všechno pro to, aby se rozdělená země začala sjednocovat, řekl Babiš

Aktualizujeme
Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl v novoročním projevu, že se nechce ohlížet zpět, ale že chce usilovat o lepší Českou republiku pro naše děti. „Uděláme všechno pro to, aby se rozdělená země...

1. ledna 2026  10:19

Každý všední den pro vás iDNES.cz vysílá publicistický pořad Rozstřel a v něm rozhovory se zajímavými osobnostmi napříč profesemi. Producent Václav Marhoul srovnávající Trumpismus a McCarthyismus....

1. ledna 2026

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Aktualizujeme
V úspěšném seriálu Okresní přebor si Pavel Nečas zahrál hospodského, řezníka a...

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

1. ledna 2026  9:58

Jak Praha slavila příchod nového roku? Na zákaz pyrotechniky se příliš nedbalo

Lidé v Praze oslavují příchodu nového roku. (1. ledna 2026)

Oslavy příchodu nového roku se v metropoli neobešly bez zábavní pyrotechniky, přestože je její používání v památkových oblastech města po celý rok zakázáno. Ohňostroje i dělobuchy létaly jak na...

1. ledna 2026,  aktualizováno  9:51

Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu

Tomio Okamura (SPD) po jednom z jednání o programu vznikající vlády ANO, SPD a...

Česká republika se musí podle předsedy Sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury vymanit z pozice podmaňované a vykořisťované země. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku,“ řekl Okamura ve...

1. ledna 2026  9:43

Pyrotechnika utrhla muži obě ruce. Policie ho viní z nedovoleného ozbrojování

Ilustrační snímek

Při silvestrovských oslavách v Českých Budějovicích pyrotechnika vážně zranila jednoho muže. Explodovala mu v rukou. Případ policie vyšetřuje jako nedovolené ozbrojování. Policie v kraji přijala...

1. ledna 2026  9:35

Loni zemřelo na silnicích 428 lidí, podruhé za sebou nejméně od roku 1961

U Třeboně narazilo auto do stromu, řidič zemřel.

Počet obětí dopravních nehod v Česku byl loni druhým rokem za sebou nejnižší od roku 1961, kdy policie začala vést souvislé statistiky. Podle předběžných informací na silnicích zemřelo 428 lidí, což...

1. ledna 2026  8:35

Švýcarským lyžařským střediskem otřásl výbuch baru, zemřelo deset lidí

Následky exploze ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana (1. ledna 2026)

Při výbuchu v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana přišlo o život minimálně deset lidí. Ve středisku zahřměla jedna či více explozí a vypukl požár, na místě zasahovaly nejméně čtyři...

1. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  8:10

Dva lidé zemřeli při odpalování podomácku vyrobené pyrotechniky v Německu

Policie dohlíží na novoroční oslavy v Berlíně. (1. ledna 2025)

Během novoročních oslav v Německu zemřeli nejméně dva lidé, když odpalovali podomácku vyrobenou pyrotechniku. V Berlíně bylo zadrženo několik stovek osob, informovala dnes agentura DPA.

1. ledna 2026  8:06

Dostatek sil i odvahy říkat „ne“. Politici a osobnosti přejí čtenářům iDNES.cz

Petr Pavel, Andrej Babiš, Tomio Okamura, Miloš Vystrčil, Lenka Bradáčová a...

Politici i další osobnosti jsou v poselstvích na přelomu roku optimisté. Píší o naději a míru. Do nového roku přejí čtenářům iDNES.cz prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš nebo guvernér České...

1. ledna 2026

