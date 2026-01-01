To nejlepší z Rozstřelu 2025: Marhoul, Neužil nebo Čermáková

Chtěl by se Miroslav Donutil stát prezidentem? A proč se vůbec taková otázka nabízí? Jednu hlavu státu totiž ztvárnil v novém seriálovém thrilleru Moloch, který od čtvrtka nabídne Canal+. „Prezidentem bych být nechtěl a ani nemohl. Prezident musí mít znalost řeči, politiky, kultury, národů… a to je všechno, co nemám. Jsem rád, že se jím stal Petr Pavel, jeho jednání si vážím,“ říkal také Miroslav Donutil loni v květnu v rozhovoru s Monikou Zavřelovou.
Režisér a scenárista Václav Marhoul měl natočit historický film o nechvalně proslulém americkém senátorovi Josephu McCarthym. Projekt však kvůli financím nevyšel. Marhoul ale hluboce pronikl do tématu a v pořadu Rozstřel v květnu loňského roku promluvil i o postavě, která měla hrát v jeho filmu klíčovou roli – právníkovi Royi Cohnovi, který stál za vzestupem Donalda Trumpa.
„Infarkt bych chtěl dostat buď v Česku, nebo v Nizozemsku.“ V červencovém Rozstřelu to řekl Petr Neužil, přednosta Kardiologické kliniky 1. LF Univerzity Karlovy a Nemocnice na Homolce. „Obě země mají nejlepší léčbu akutního infarktu myokardu, kde je nejdostupnější intervenční léčba. V rozhovoru s moderátorem Vladimírem Vokálem mluvil i o známých pacientech, o kávě i o tom, proč se snaží „urvat“ co nejvíce pacientů kardiochirurgům.
Umělá inteligence už teď mění svět práce. Například v Americe již zasahuje ty nejlépe placené profese a výrazně také omezuje příležitosti pro juniory. Jak nebýt překvapený a na moderní technologie, které zásadně ovlivní náš pracovní trh, se dobře připravit? Nejen o tom v listopadovém Rozstřelu hovořila manažerka a expertka na rozvoj AI dovedností Senta Čermáková.
Když v uplynulém roce uprostřed prosince moderátor Miloš Pokorný mluvil v Rozstřelu o svém kolegovi a kamarádovi Patriku Hezuckém, střídal se smutek s úsměvem. Vzpomínal na jejich večírky z éry Evropy 2, na legendární ranní show s Leošem Marešem, na nekorektní humor i na podcast, který Patrika držel při životě až do posledních týdnů.