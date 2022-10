Zástupce Ukrajinců: Pro Čechy už nejsme „Úkáčka“ nebo „Rusáci“, fandí nám

Bohdan Rajčinec doufá, že většina lidí, kteří se v ČR účastnili proruských demonstrací, nerozumí tomu, co se na Ukrajině skutečně odehrává. Na druhé straně chápe, že Češi řeší složitou situaci v souvislosti s vysokými cenami plynu a elektřiny.

Všude je modrá a žlutá

Podobné je to i v jiných evropských státech, kde se prorusky vyjadřují dokonce vrcholní politici. „Je to přirozený vývoj. Válka už trvá sedm měsíců a politici sledují kromě zahraniční politiky také domácí situaci. Říkají to, co voliči chtějí slyšet. Trvá už to příliš dlouho a oni si nechtějí rozhněvat své voliče tím, že se budou soustředit pouze na válku,“ míní Rajčinec.

Na začátku války cítil obrovskou podporu ze strany české veřejnosti. Ta podle něj stále trvá. Na mailech, které jeho organizaci denně chodí, ale cítí, že někteří lidé vyjadřují stále častěji svou frustraci.

„Zastupuji zde jednu z ukrajinských organizací, která v ČR působí dlouhodobě. A v poslední době je těch ošklivých mailů docela dost,“ říká Rajčinec. „Jsou to obyčejní lidé, kteří mají hodně otázek. Na většinu z nich se snažíme odpovědět, ale chodí i urážlivé maily. Že už toho bylo dost a všude je samá modrá a žlutá.“

Ukrajina o české pomoci dobře ví

I přes částečnou proměnu veřejného mínění předčila pomoc českých občanů Rajčincova očekávání. Česko patří mezi země, které přijaly s ohledem na počet obyvatel nejvíce uprchlíků z Ukrajiny. „Je úžasné, že pomáhali jednotlivci, rodiny, firmy, organizace i stát.“

„A Ukrajina si toho je vědoma. V ukrajinských médiích to zní nejenom z úst prezidenta Zelenského a jeho spolupracovníků. Děkují i obyčejní lidé. A nejsou to jen zbraně. Důležitá je i humanitární pomoc ze strany velkých i malých organizací nebo přímo od jednotlivců. Česká společnost v této době ukázala to nejlepší, co v sobě má,“ myslí si Rajčinec.

Bohdan Rajčinec se v Rozstřelu vyjádřil také k tomu, kolik uprchlíků se podle něj po skončení války, až se humanitární situace zlepší, vrátí zpátky na Ukrajinu.

„Podle mě to zřejmě bude kolem padesáti procent Ukrajinců, kteří přišli do České republiky kvůli válce. Zbylých padesát procent je již dnes v procesu začleňování do české společnosti,“ tvrdí Rajčinec.

Integrace je naštěstí rychlá, ale jsou problémy

„Integrace Ukrajinců v české společnosti je naštěstí rychlá a až na malé výjimky bezbolestná. V každé druhé třídě už jsou dávno někdy i dvě ukrajinské děti. A právě tyhle ukrajinské děti, které se zde začlení, nakonec budou pro ČR velkou posilou,“ dodává Rajčinec.

Podle něj samozřejmě část uprchlíků zažívá integrační problémy. „Každá žena, která sem přijede, touží po slušné práci. Chce pracovat především ve svém oboru. Máme tady řadu vysokoškolsky vzdělaných lidí nebo lidí se středním vzděláním.“

„Bohužel někteří z nich kvůli problémům s češtinou zatím nemohou pracovat v oblastech, kde by chtěli. Musí se prostě naučit lépe jazyk. Druhá věc je umisťování dětí do škol a školek. Ministerstvo školství dělá, co může, ale nedaří se mu to úplně všude,“ říká Rajčinec.

Už dávno nejsme „Rusáci“ nebo „Úkáčka“

V závěru Rozstřelu pak Bohdan Rajčinec hovořil o tom, jak se v posledních letech proměnilo vnímání Ukrajinců ze strany české veřejnosti. Podle něj se jejich pověst zásadně zlepšila.

„Už dávno nás Češi nevnímají jako „Rusáky“ nebo „Úkáčka“. Ty doby jsou pryč,“ potvrzuje Rajčinec. Změna nastala už v devadesátých letech, kdy pracovníci z Ukrajiny zásadním způsobem vyplnili nedostatek pracovních míst na českém trhu, což výrazně pomohlo českým firmám.

„A pak přišel důležitý rok 2014 a okupace Krymu. Tehdy opravdu česká společnost začala chápat, že Ukrajina je skutečně samostatný stát, který má svoje touhy a bojuje o svou budoucnost,“ uzavírá tajemník ukrajinské iniciativy v České republice.

Kolik ukrajinských mužů muselo odejít z ČR na Ukrajinu kvůli vojenské službě? A za co vděčí Ukrajina Česku a naopak Česko Ukrajině? I na to odpovídal Bohdan Rajčinec v Rozstřelu.