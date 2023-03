Stojí Čína o mír na Ukrajině, nebo jí válka nahrává? Odpoví exministr Petříček

Čínský prezident Si Ťin-pching začátkem příštího týdne navštíví Rusko a podle Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podepíše deklaraci, která bude znamenat začátek „nové éry“ rusko-čínských vztahů. Oba vůdci „podepíší společnou deklaraci o prohloubení vztahů a strategické spolupráce“, čímž vztahy Ruska a Číny vstoupí do nové éry, prohlásil podle agentury AFP Putinův poradce Jurij Ušakov.

Návštěva bude podle agentury AP patrně také projevem čínské podpory Putinovi, který již déle než rok vede válku proti Ukrajině. Spekuluje se navíc i o možném zprostředkování jednání mezi Moskvou a Kyjevem. Otázkou ovšem zůstává, zda je takové mírové řešení ve státním zájmu Číny nebo jí naopak nestabilita na východě Evropy nahrává. Na to odpoví v pondělí v Rozstřelu živě od 11:00 na iDNES.cz host moderátora Vladimíra Vokála politolog a bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček z Ústavu mezinárodních vztahů.

Petříček dále zodpoví také to, zda se chce tato nejlidnatější země na světě svou mírovou aktivitou prezentovat jako prvořadá světová velmoc. Či zda je možné, že skutečně byla před invazí na Ukrajině tajná domluva mezi Pekingem a Moskvou.

Otázky na hosta můžete pokládat ZDE

Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (od října 2018 do dubna 2021) dříve působil na postu náměstka ministra zahraničních věcí, jako asistent europoslance Miroslava Pocheho a v roce 2017 byl náměstkem na ministerstvu práce a sociálních věcí. Od března 2019 do dubna 2021 a opět od prosince 2021 do roku 2022 byl místopředseda ČSSD. Petříček mimo jiné pracoval i na pražském magistrátu nebo byl členem představenstva společnosti Želivská provozní.