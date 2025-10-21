Gaza, finance i akademické svobody. Kandidáti na rektora UK debatují na iDNES.cz

Vladimír Vokál
10:00
Jak daleko sahají akademické svobody, má univerzita spolupracovat s armádou a kdo nese vinu za rozkol na Katolické teologické fakultě? Pět kandidátů na rektora Univerzity Karlovy (UK) se v superdebatě iDNES.cz pustilo do témat, která hýbou akademickým světem. Nechyběly ostré výroky ani pokusy o smír.

Hned úvod debaty ukázal, že kandidáti sice deklarují podporu akademickým svobodám, ale jejich pohled na míru angažovanosti univerzity se liší.

Současná rektorka Milena Králíčková se snažila uklidnit obavy: „Momentálně v Česku nevnímám, že bychom se měli urgentně bát o akademické svobody,“ řekla s tím, že napětí panuje spíše globálně – například ve Spojených státech, odkud se řada vědců vrací do Evropy.

Nesmí být ohroženo, co učíme

Bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UK Jiří Zima s ní nesouhlasil. „I mezi českými politiky se mluví o omezování akademické svobody. To se mi nelíbí,“ upozornil. Podle kinantropologa Františka Zahálky je třeba „... jednoznačně ochránit akademické svobody. Jde o to, aby nebylo ohroženo, co a jak učíme.“

Současný prorektor UK Ladislav Krištoufek varoval, že nelze podceňovat debatu o efektivitě akademické samosprávy. „Tu prověřil případ Národohospodářské fakulty VŠE.“ Geochemik Martin Mihaljevič to shrnul stručně: „Univerzita musí ukázat, že akademickou samosprávu dokáže obhájit.“

Téma války o Gazu, které vyvolalo studentské protesty na několika fakultách UK, otevřelo otázku hranic svobody projevu. Zima uznal právo studentů projevovat se na akademické půdě svobodně. „Ale propagaci Hamásu bych řešil.“

Také Krištoufek zdůraznil svobodu projevu a nestrannost. „Dlouhodobě musíme držet neutralitu.“ Podle Mihaljeviče by se mělo dbát na to, aby se neobhajovaly skupiny, které prosazují násilí. Zahálka pak jasně řekl: „Diskuze je správná, ale politická propagace ne.“ Rektorka Králíčková k tomu dodala: „Klíčové je, aby se všichni na půdě univerzity cítili bezpečně a debata zůstala kultivovaná.“

Kritika rektorky

Když přišla řeč na vleklou krizi na Katolické teologické fakultě, atmosféra v superdebatě zhoustla. „Dohoda předpokládá vůli na obou stranách – ta tam chyběla,“ hájila svůj postup rektorka Králíčková, která dočasně pověřila vedením fakulty Michaelu Falátkovou.

Ostatní kandidáti to kritizovali: „K téhle situaci vůbec nemělo dojít. Měla se lépe mediovat od samého začátku,“ namítl Zahálka. Mihaljevič upozornil, že kauza odhalila slabiny vysokoškolského zákona a Krištoufek označil za nejproblematičtější právě pověření Falátkové vedením fakulty.

Zima by situaci řešil smírně: „Takové konflikty se musí řešit u jednoho stolu, s oběma stranami zároveň. A to se bohužel pod vedením paní rektorky nestalo.“

Kdo kandiduje na post rektora Karlovy univerzity?

Zleva: prof. Jiří Zima, prof. Ladislav Krištoufek, moderátor superdebaty Vladimír Vokál, stávající rektorka, prof. Milena Králíčková, prof. František Zahálka a prof. Martin Mihaljevič.

Milena Králíčková – profesorka histologie a embryologie, současná rektorka Univerzity Karlovy. Vede univerzitu od roku 2022 jako její první žena v čele. Usiluje o dokončení kampusu Albertov, férové odměňování a rekonstrukci kolejí a menz.

Jiří Zima – profesor analytické chemie a dlouholetý děkan Přírodovědecké fakulty UK (2016–2024). Chce modernizovat univerzitu, posílit mezioborovou spolupráci a prosadit větší transparentnost vedení.

Ladislav Krištoufek – profesor ekonomie, prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost. Specializuje se na decentralizované finance a kryptoaktiva. Zdůrazňuje digitalizaci, přehlednost studijních programů a zlepšení studijní zkušenosti.

František Zahálka – profesor kinantropologie a bývalý předseda Akademického senátu UK (2019–2024). Prosazuje investice do infrastruktury, digitalizace a větší péči o fyzické i duševní zdraví studentů a akademiků.

Martin Mihaljevič – profesor geochemie z Přírodovědecké fakulty UK, odborník na environmentální geochemii. Chce odbřemenit pedagogy od administrativy, zvýšit podporu doktorandů a obnovit důvěru v univerzitní vedení.

Dále se diskuse stočila k morálnímu tématu: Kandidáti čelili otázce, zda se má Karlova univerzita zapojovat do obranného výzkumu.

„Základní výzkum má často dvojí využití – medicínské i vojenské,“ připomněl Mihaljevič a Zahálka doplnil: „Co je obranné, to je v pořádku.“

Krištoufek dodal, že humanitní tradice a bezpečnost se nevylučují, právě naopak: „Je to příležitost napříč obory.“ Rektorka Králíčková potvrdila, že podporuje spolupráci univerzity s ministerstvem obrany, a Zima bonmotoval: „Máme ministerstvo obrany, ne války.“

Omezili by vliv církve?

V závěrečném bloku se kandidáti shodli, že odměny vedení by se měly zveřejňovat a že rektor by měl být spíše apolitický. Králíčková však poznamenala, že apolitičnost musí logicky opustit v otázkách rozpočtu či vzdělávací politiky – tam může projevit jasné postoje.

Co se týče vlivu církve na Katolické teologické fakultě, většina kandidátů revizi neprosazuje. Pouze Krištoufek navrhl revizi smluv s církví, aby se podobné spory jako teď na fakultě neopakovaly. Všichni se shodli, že mzdy akademiků jsou nedůstojně nízké a že univerzita musí prosadit minimální garantovaný plat.

Jak má pokračovat projekt kampusu Albertov? Měl by mít rektor možnost odvolat děkana fakulty, pokud jeho postup považuje za chybný? A umožnili by kandidáti, aby na UK vystoupil premiér Petr Fiala či lídr opozice Andrej Babiš? I na to odpovídali kandidáti v superdebatě na iDNES.cz.

