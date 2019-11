Jak se dělala revoluce. Desetihodinový speciál odhalí pozadí listopadu 1989

Mezi hosty, kteří osobně zavzpomínají na listopadové události roku 1989, nebudou chybět například česká komička, novinářka a moderátorka Zuzana Bubílková. Dále pak textař Michal Horáček a hudební písničkář Michael Kocáb, zakládající členové iniciativy Most, díky které došlo na dialog s komunisty.

Dalšími hosty budou poradce posledních komunistických premiérů Oskar Krejčí, Jaroslav Hutka, exprezident Václav Klaus, biskup Václav Malý, někdejší studentský vůdce Šimon Pánek nebo herec Jan Potměšil, který se účastnil demonstrací a při těžké autonehodě utrpěl vážná zranění, která ho odkázala na invalidní vozík.

„Páteční speciál je symbolickým završením celoročního projektu iDNES.cz s názvem 30 let svobody, který čtenářům představil nejvýznamnější události a osobnosti revolučního roku 1989. Tedy vše, co přineslo do Československa návrat svobody a demokracie,“ říká šéfredaktorka zpravodajského portálu iDNES.cz Naděžda Petrová.

Zpravodajský portál iDNES.cz připravil na pátek 15. listopadu speciální kontinuální vysílání k třicetiletému výročí sametové revoluce. Vysílání devítihodinového speciálu začne v 10 hodin dopoledne a skončí večer po 19. hodině.

Maratonem vzpomínek provede diváky moderátorská dvojice Monika Zavřelová a Vladimír Vokál. Jednotlivé hosty vyzpovídají také šéfredaktor deníku Mladá fronta DNES Jaroslav Plesl nebo redaktor portálu iDNES.cz Ivo Helikar.