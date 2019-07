Heslo: vždy připraven. Prepper Petr Pištělák bude hostem Rozstřelu

Preppeři mají vybudovaný pevný, zpravidla podzemní kryt. V něm se nacházejí trvanlivé potraviny, které pravidelně obnovují a doplňují. V krytech mají i jiné věci potřebné k přežití v extrémní situaci. Je to pro ně součástí přípravy na katastrofické či neočekávané situace včetně rozpadu společnosti.

„Prepperství je něco víc než životní postoj. Je to způsob, jak čelit neočekávaným událostem, které se v životě stávají. Pro mnohé je to životní program, scénář. Já se snažím být připraven, ale taky se z toho nezbláznit, což se některým prepperům stává,“ řekl v pořadu Hovory na Českém rozhlasu Plus Petr Pištělák.

Někteří zastánci prepperství se zásobují jídlem, pěstují zeleninu a chovají zvířata, jiní staví bunkry nebo si kupují zbraně a učí se s nimi zacházet. Chystají se na mnoho událostí, ať už na jadernou katastrofu, výpadky elektřiny, záplavy nebo teroristické útoky. Někteří jsou citlivější na různé mezinárodní situace, a snaží se připravit tak, aby je nezaskočily.



Prepperské hnutí vzniklo v Americe v druhé polovině 20. století v období studené války. Jeho popularita sílila kvůli různým katastrofickým událostem, například útokem na Světové obchodní centrum 11. září 2001 či hurikánem Katrina.