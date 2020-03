Jak řeší koronavirus praktičtí lékaři? V Rozstřelu odpoví lékař Šmatlák

Češi, kteří si myslí, že by mohli mít koronavirus, by měli podle doporučení kontaktovat telefonicky svého lékaře. Jenže mnozí Češi to nedodrží a vydají se do ordinace. „Fyzická návštěva pacientů v ordinacích lékařů může potenciálně znamenat zvýšení rizika nákazy pro všechny zúčastněné,“ řekl minulý týden iDNES.cz šéf Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

Česko eviduje 36 pacientů s nákazou novým koronavirem ve třinácti ohniscích. Během pondělí testy odhalily čtyři nové případy. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha má nemoc COVID-19 u pacientů mírný průběh.

Většina z nich je v domácím léčení. Ministerstvo nařídilo lidem, kteří se od soboty vrátili či se budou teprve vracet z Itálie, aby se hlásili svým praktickým lékařům. Ti je musí poslat do dvoutýdenní karantény. Během pondělí sociální správa dostala kvůli karanténě zhruba tisícovku e-neschopenek.